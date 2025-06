Academia Filarmônica se apresenta no Teatro da Biblioteca Pública Estadual

Nesta terça-feira (24/06), às 19h30, a Academia Filarmônica (foto) se apresenta no Teatro da Biblioteca Pública Estadual (Praça da Liberdade, 21, Savassi). O concerto traz jovens músicos em formação profissional, acompanhados de mentores da Filarmônica de Minas Gerais, e conta com interpretação em libras. A entrada é gratuita e a distribuição de ingressos será feita uma hora antes do concerto no local da apresentação.