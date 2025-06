Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Os ingressos se esgotaram em poucos minutos do início da distribuição on-line, na quarta passada (18/6). Mas tem lugar disponível. A partir das 9h deste domingo (22/6), a bilheteria da Sala Minas Gerais estará aberta para a distribuição dos 200 lugares restantes para a terceira apresentação (de um total de oito) da série “Concertos para a juventude”, que a Filarmônica apresenta hoje, às 11h.



Programa a cargo do maestro associado José Soares, neste ano tem como tema “A orquestra nos contos”, ou seja, histórias que se transformaram em boa música. Hoje, serão contos de amor, com duas aberturas de óperas – de “Orfeu”, de Monteverdi, e “O rapto do serralho”, de Mozart –, a abertura-fantasia de “Romeu e Julieta”, de Tchaikovsky, além de uma seleção de “West Side Story”, a releitura de Leonard Bernstein para o drama shakespeariano ambientado nas ruas de Nova York da década de 1950.



Há muito drama nas histórias, concorda o maestro, lembrando que somente a de Mozart é uma narrativa leve, com final feliz. “Outras artes, como o teatro e a literatura, têm uma literalidade maior. No caso da música, não. Ela tem grande capacidade metafórica. Tanto que a música de ‘Romeu e Julieta’, por exemplo, não precisa ser associada ao trágico”, comenta Soares.



O concerto será aberto com “Orfeu”, uma peça curta. “É uma música com mais de 400 anos de existência, foi a primeira grande história contada dentro do gênero que se considera como ópera. Em função da época, foi pensada para se tocar ao ar livre, e a abertura de Monteverdi tem uma coisa emblemática. Seguimos com Mozart, também curta, para depois mergulhar em Shakespeare.”



A abertura de Tchaikovsky é uma peça mais longa do que o usual para o formato dos Concertos para a Juventude. “Mas a música serve como uma introdução para contar uma história com que o público vai se identificar. É quase uma paisagem narrativa.” Na sequência, ele mostra a versão de Bernstein para o amor proibido de dois jovens, ligados a gangues rivais.



Como se trata de uma série de formação – o nome juventude no título não quer dizer que o programa não esteja aberto a todos os tipos de público – o maestro faz uma apresentação das peças que serão executadas.

“A cada concerto procuro fazer essa interlocução de uma maneira um pouco diferente, falando também de como é o espaço acústico da Sala Minas Gerais. Todo mundo pode apreciar a música, não tem que conhecer o conteúdo para tal”, diz ele. Cada edição da série tem, entre o público, gente que está pisando pela primeira vez na sala.



CONCERTOS PARA A JUVENTUDE

Com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Neste domingo (22/6), às 11h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Entrada franca. A partir das 9h, serão distribuídos no local os 200 ingressos restantes. O concerto será transmitido pelo canal da Filarmônica no YouTube, Rede Minas e Rádio MEC FM (87,1 BH e Brasília/99,3 RJ).