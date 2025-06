Morten Harket, do A-Ha, anuncia que recebeu diagnóstico de Parkinson

Morten Harket, vocalista da banda norueguesa A-Ha, revelou que recebeu o diagnóstico de Parkinson há alguns anos. A notícia foi compartilhada nas redes sociais do grupo, nesta quarta-feira (4/6). Um comunicado assinado por Jan Omdahl, autor da biografia da banda, afirma que Harket passou por dois procedimentos cirúrgicos bem-sucedidos no ano passado.

"Não tenho problema em aceitar o diagnóstico. Com o tempo, levei a sério a atitude do meu pai de 94 anos em relação à forma como o organismo gradualmente se rende. Uso o que funciona", afirmou, a Omdahl, o vocalista.

Harket atualmente recebe tratamento neurológico pioneiro na clínica Mayo, nos Estados Unidos, e com acompanhamento médico da neurologista Christina Sundal.

"Estou tentando o melhor que posso para evitar que todo meu sistema entre em declínio. É um difícil equilíbrio entre tomar a medicação e gerenciar seus efeitos colaterais. Há muito a considerar quando você está tentando imitar a maneira magistral como o corpo lida com cada movimento complexo, questões sociais e convites ou a vida cotidiana em geral", contou Harket.

Segundo o biógrafo, Harket não mostra "praticamente nenhum sinal" de Parkinson em um dia bom. Entretanto, a doença vai impactar seu papel como personalidade de palco e cantor dos hits da banda, como "Take on me" e "Scoundrel days".

"Não sinto vontade de cantar", diz Harket, quando questionado se ainda consegue cantar com sua condição - seu tratamento afeta a voz, já que ele toma suplementos de dopamina. "Não sei se conseguirei administrar isso em algum momento no futuro", complementa.

