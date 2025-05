Mineira estreia em festival que terá Alice Cooper e Dave Matthews Band

Com mais de 5 milhões de seguidores e meio bilhão de visualizações em seu canal no YouTube, a guitarrista Larissa Liveir fará sua estreia nos grandes palcos durante o Best of Blues and Rock 2025, um dos festivais mais prestigiados do país. A apresentação acontece em 14 de junho, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, ao lado de artistas consagrados como Alice Cooper, Black Pantera e Marcão Britto & Thiago Castanho.

Mineira de nascimento e destaque nas plataformas digitais como Instagram, TikTok e YouTube, a artista é reconhecida por suas versões autênticas de clássicos do rock, blues e heavy metal. Aos 23 anos, sobe ao palco com sua banda para interpretar músicas icônicas como "Crazy train" (Ozzy Osbourne), "Johnny B. Goode" (Chuck Berry) e Stairway to heaven (Led Zeppelin).

"Quase não acreditei quando recebi o convite para participar de um festival como o Best of Blues and Rock. É a realização de um sonho e uma grande responsabilidade dividir o palco com artistas que sempre admirei", afirma a guitarrista.

A jovem começou a tocar por influência do jogo "Guitar Hero" e ganhou seu primeiro violão aos 8 anos. Desde então, seguiu de forma autodidata, criando conteúdo musical com produção própria e conquistando uma legião de fãs com técnica e autenticidade. Além das redes, ela já atraiu atenção da imprensa especializada internacional, como a revista Guitar World.

Festival Best of Blues and Rock 2025

Desde 2013, o festival Best of Blues and Rock oferece uma experiência única a seus fãs, com shows de artistas icônicos nacionais e internacionais ao ar livre, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

A aguardada edição de 2025 acontece nos dias 7, 8, 14 e 15 de junho. No primeiro fim de semana (7/5 e 8/5), a Dave Matthews Band lidera o line-up, com abertura de Richard Ashcroft (The Verve) e apresentações de Vitor Kley, Cachorro Grande, Barão Vermelho e Paula Lima com o projeto "Soul Lee - Paula Lima canta Rita Lee". Nos dias 14 e 15, o palco recebe Alice Cooper e Deep Purple, além de Judith Hill, Black Pantera, Marcão Britto e Thiago Castanho - Charlie Brown Jr. e Hurricanes.



Os ingressos para o Best of Blues and Rock 2025 estão disponíveis pela plataforma oficial Eventim.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata