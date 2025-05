Extensa agenda de shows no Brasil em 2025 movimenta turismo

Em 2025, o Brasil conta com uma extensa agenda de festivais musicais e shows de artistas internacionais. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Brasília são as principais capitais a receber as atrações com datas já confirmadas.

Entre os eventos musicais que se destacam estão a apresentação gratuita da cantora estadunidense Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro, que aconteceu no último dia 03, a banda de rock Pretenders, em Porto Alegre e o festival de música The Town, em São Paulo, com apresentações de Katy Perry, Sex Pistols e Mariah Carey.

Cristiane Mörs, CMSO da rede Laghetto de hotéis com unidades no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, afirma que o segmento de turismo voltado para grandes eventos musicais desempenha um papel essencial na economia das grandes capitais. Segundo ela, shows individuais e festivais de grande porte impulsionam setores como hotelaria, gastronomia e transporte.

“O line-up desses eventos é um fator determinante para a atração de público e a expectativa é que, em 2025, a intensa programação de shows gere um impacto econômico significativo, resultando em alta ocupação hoteleira e aumento na demanda por serviços turísticos”, declara a especialista.

Segundo Mörs, a diversa agenda de shows e festivais representa uma excelente oportunidade para incrementar a receita hoteleira e fortalecer o turismo como um todo. “Eventos musicais de grande porte, especialmente aqueles realizados em estádios, costumam gerar picos de ocupação hoteleira, principalmente na véspera e no dia do evento, com um tempo médio de permanência de aproximadamente 1,5 noites”.

A especialista destaca que, quando ocorrem aos finais de semana, os eventos ajudam a compensar a queda natural da demanda corporativa, trazendo um impacto positivo para a hotelaria e demais setores envolvidos. “A expectativa para 2025 é que a hotelaria registre taxas elevadas de ocupação durante esses períodos, consolidando o turismo de entretenimento como um dos principais motores econômicos das capitais”.

Mercado de turismo musical e estratégias do segmento hoteleiro

O Rock in Rio é um dos festivais de música citado como um grande impulsionador do crescimento econômico no Brasil na análise do tamanho e participação do mercado de turismo musical da Coherent Market Insights. O relatório indica o desenvolvimento de programas estratégicos de turismo de festivais por alguns destinos para se estabelecerem como destinos musicais durante todo o ano, devido à crescente popularidade dos festivais de música.

Segundo o relatório, a América Latina emergiu como um mercado de turismo musical de crescimento extremamente rápido e as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo são atraentes para turistas interessados em experiências musicais. A análise estima que o mercado de turismo musical mundial alcance o patamar de US$7,80 bilhões ainda em 2025, e deve atingir US$14,09 bilhões até 2032, com uma taxa composta de crescimento anual de 8,8%.

Edinan Santana, gerente de hospedagem do Laghetto Stilo São Paulo, acredita que existe uma grande oportunidade para que hotéis se conectem com o ecossistema de eventos, por meio de parcerias com organizadores, casas de shows e serviços de transporte.

“Uma parceria estruturada traz ainda mais benefícios aos hóspedes e à operação do hotel. Para quem está se preparando para 2025, minha recomendação é clara: personalize. Torne a experiência do hóspede memorável antes, durante e depois do evento. Isso fideliza e transforma a estadia em parte da celebração”, orienta o especialista.

Para Santana a personalização é uma das principais adaptações que as redes hoteleiras devem fazer para garantir uma experiência diferenciada ao público de eventos. “Cada evento tem seu público e sua atmosfera. Em datas como estas é interessante transformar o hotel em uma extensão do espetáculo”.

O gerente de hospedagem enumera algumas ações que tornam a experiência do hóspede mais imersiva. “Adaptar playlists e a programação nas TVs do hotel, ampliar horários do café da manhã quando necessário e indicar transportes confiáveis. Assim como reforçar o atendimento com informações práticas sobre o evento e rotas, com um time que entende e compartilha o entusiasmo do hóspede”.

No entanto, Mörs, CMSO da rede Laghetto, alerta para a preparação para o atendimento de a um público diversificado de turistas. “O público de shows e festivais têm um perfil diferente do hóspede tradicional, além da boa localização, ele busca um ambiente descontraído, com serviços que valorizem a experiência pré e pós-show. Isso inclui desde um bar animado com drinks especiais até opções para um ‘esquenta’ com os amigos”.

Santana reforça que o comportamento do público também muda. “Há mais euforia, mais movimento nas áreas comuns, e é necessário equilibrar isso com o descanso de outros hóspedes. Trabalhar com uma comunicação clara e acolhedora, além de destinar espaços adequados para quem quer curtir mais um pouco a noite com um drink, sem comprometer o sossego de quem já está em ritmo de descanso é importante”.

De acordo com o gerente de hospedagem do Laghetto Stilo São Paulo, um dos principais desafios é manter a excelência no atendimento mesmo durante o pico de ocupação. “A governança deve atuar com agilidade na limpeza e organização das áreas, e o bar e restaurante devem estar preparados para receber um fluxo maior de pessoas, muitas vezes em horários não convencionais. Preparar-se para esse público é oferecer hospitalidade com leveza e flexibilidade”, pontua.

Principais shows em 2025

Lady Gaga

3 de maio - Rio de Janeiro (Praia de Copacabana)

Pretenders

18 de maio - Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna)

20 de maio - Curitiba (Teatro Positivo)

22 de maio - Brasília (Ulysses Centro de Convenções)

The Town

6,7,12, 13 e 14 de setembro - São Paulo (Autódromo de Interlagos)

Linkin Park

5 de novembro - Curitiba (Estádio Couto Pereira)

8 de novembro - São Paulo (MorumBIS)

11 de novembro - Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)

