Músicos lançam "Lembrando Garoto", homenagem ao gênio do violão brasileiro

De volta ao streaming, os músicos Cristovão Bastos (piano), Romero Lubambo (violão) e Mauro Senise (flauta e sax) homenageiam o ídolo Aníbal Augusto Sardinha, conhecido como Garoto (1915-1955). Para isso, os três mandam para as plataformas digitais o álbum “Lembrando Garoto” (Biscoito Fino), que traz nove músicas do compositor e multi-instrumentista paulista, uma de Bastos, que dá nome ao disco, e outra de Lubambo (“Theme I”).

Para Bastos, Garoto é um ícone, símbolo da música brasileira. “Um cara que viveu pouco, nem chegou a completar 40 anos, mas que fez muita coisa, transformando a linguagem do violão e também de outros instrumentos que tocava, como cavaquinho, bandolim, banjo e guitarra. No Brasil, Garoto é, sem dúvida, o precursor das grandes harmonias”, explica.

O pianista ressalta a importância de se fazer um estudo das composições de Garoto, que parecem fora do tempo.

“Ele revolucionou a harmonia no Brasil. E também soube muito bem usar e colocar isso para a frente. É certo que o Brasil é terra de grandes violonistas, porém, ele era meio isolado em sua época. Isso é algo que tenho vontade de pesquisar, porque gosto muito de violão”, diz Cristovão Bastos.

O pianista acredita que, provavelmente, deve ter havido um movimento que fez com que alguém como Garoto aparecesse para o público naquela época. “Isso porque essas coisas são sempre o topo da pirâmide. De uns anos para cá, a mídia vem tendo importância muito grande na divulgação de artistas, fico pensando se naquela época havia isso. O que recebemos de Garoto é graças às partituras, documentos escritos pelo próprio.”

Gênio do violão moderno, Garoto morreu do coração em 1955, aos 39 anos, deixou obra memorável mas não tem o reconhecimento que merece por parte do povo brasileiro Reprodução

A homenagem do trio a Garoto é fruto do carinho e o respeito por ele e também por ser uma maneira de chamar a atenção sobre sua obra, ressalta Bastos. “Muitos já fizeram isso. Porém, fizemos de outra maneira, usando improvisos e também com uma formação de instrumentos de sopro tocados pelo Mauro (flauta e sax) e dois de harmonia, que são o violão de Romero e o meu piano. Conseguimos uma sonoridade interessante e o trabalho ficou lindo”, garante.

Quanto ao repertório, ele conta que a escolha não foi difícil. “Conhecemos bastante a obra de Garoto. É claro que começamos pelas músicas mais óbvias, porque o disco não podia deixar de ter clássicos como 'Duas contas’ e 'Gente humilde'. Agora, no caso de 'Tristeza de um violão', por exemplo, pensei muito nessa música e, claro, o Romero também abraçou a ideia, por ser do violão. Na verdade, foi meio que um consenso e, quando vimos, estávamos com o repertório pronto. Romero trouxe a música autoral chamada 'Theme 1' e eu compus uma que a ideia desse nosso trabalho me inspirou fazê-la, que se chama 'Lembrando Garoto'.”

“A maioria dos arranjos foi feita por mim e Romero, sobretudo, porque estamos com a harmonia nas mãos”, prossegue Bastos.

“Num trio desses, fazer a harmonia já é meio arranjo. Quanto ao fraseado, a gente foi sugerindo. O Mauro também sugeriu várias coisas. Posso dizer que, na verdade, os arranjos foram feitos a seis mãos.”

Mauro Senise ressalta que música é algo muito sério, dizendo ter aprendido isso com Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti e Paulo Moura, artistas com quem trabalhou.

“É algo sagrado. O disco foi gravado em outubro de 2023 e está lindo. Gravamos com o maior entusiasmo e estamos muito felizes. Agora vamos tentar o que é mais difícil, que é fazer shows pelo Brasil afora, pois o Romero mora nos Estados Unidos”.

O músico avisa que já há cinco datas em agosto marcadas para São Paulo. “Vamos tentar também o Teatro Rival, no Rio de Janeiro, e depois, Minas Gerais”, conclui.

“LEMBRANDO GAROTO”

Disco de Cristovão Bastos, Romero Lubambo e Mauro Senise, com 11 faixas. Disponível nas plataformas digitais