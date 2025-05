Felipe de Oliveira lança álbum com músicas de Sério Sampaio

Cantor e compositor, o músico belo-horizontino Felipe de Oliveira manda para o streaming o álbum independente “Velho bandido” (Tratore). O disco já está disponível nas plataformas digitais e é uma homenagem a Sérgio Sampaio (1947-1994), trazendo 12 músicas do compositor capixaba.



Felipe conta que esse é um trabalho especial em sua carreira e lembra que foram anos pesquisando e gravando esse repertório que celebra a obra de Sampaio, a partir de um recorte particular, em canções que olham pra condição capitalista do mercado musical, retratado na música do artista capixaba. “Estava ainda gravando o meu disco anterior, 'Terra vista da Lua' (2021), quando me veio um desejo de homenagear Sérgio Sampaio, pela qualidade das suas composições e para além de 'Eu quero é botar meu bloco na rua', que foi seu único grande hit.”



“Mas que, ao mesmo tempo, ofuscou de alguma maneira, as suas composições a partir da exigência por parte da indústria musical, da repetição do êxito do lançamento de 'Eu quero é botar meu bloco na rua', que ele, de certa forma, também renegou um pouco”, explica Felipe. “Acho até que Sampaio tem essa relação com o sucesso ambivalente, de ter sido enjeitado, mas de enjeitar o sucesso também ao mesmo tempo.”



Felipe acredita que a relação de Sampaio com a indústria musical seja muito representativa, por mais que o artista já tenha morrido há mais de 30 anos. “Acho também que continua pungente e pertinente para a experiência do artista independente na música. Existe um desejo pela circulação do repertório dele e esse meu disco cantando suas músicas é o quarto.”



“Essa crítica sistêmica e social que ele faz à indústria musical aparece na obra dele”, garante o músico. “Não de uma maneira discursiva, mas muito poética, densa, inclusive, com irreverência, sarcasmo e ironia, porém, de uma maneira rica. Agora, se fosse para escolher alguém do qual sou fã, por mais que adore Sampaio, há tantos outros compositores que gostaria de cantar. Então, o meu motivo não foi esse. Não foi porque tenho uma predileção por ele, acho que foi essa identificação com essa posição de artista 'periferizado', por assim dizer, na indústria da música.”



Felipe acha que essa crítica de Sampaio é ainda hoje muito pertinente. “Então, a minha escolha se deu por isso, por acreditar que ele é um artista subvalorizado, apesar do grande valor da sua obra”. O músico conta que gravou o disco em BH, no Estúdio Nascente, em Santa Tereza, de Filipe Glauss, que é produtor musical do álbum.



Ele gravou acompanhado por uma banda formada por André Milagres (guitarra e violão de sete cordas), Cabruga (teclados), Marco Aur (baixo), Iuri Velasco (bateria) e Norton Ferreira (trombone). Felipe revela que, desta vez, o disco ficará somente no streaming. “Isso, porque o físico está cada vez mais caro e ninguém tem comprado. É um disco independente e será distribuído pela Tratore. Fizemos no dia 24 de abril, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, o primeiro show de lançamento do álbum e já temos mais dois agendados para as cidades mineiras de Juiz de Fora e Itambacuri. Estamos também cavando as próximas datas para circular com esse show.”



Para o YouTube, Felipe avisa que já estão à disposição os visualizers das canções do disco. “Agora estou encaminhando a edição do material audiovisual que gravamos na estreia e, então, soltaremos também alguns vídeos gravados no show ao vivo nas próximas semanas”. Felipe ressalta que tem muitos projetos para suceder esse novo trabalho, mas diz que, por enquanto, não há nada muito concreto.



REPERTÓRIO

”MEU POBRE BLUES” (Sérgio Sampaio)

“MEDLEY VELHO BANDIDO” (Sérgio Sampaio) e “CHORINHO INCONSEQUENTE” (Sérgio Sampaio e Erivaldo Gomes)

“VIAJEI DE TREM” (Sérgio Sampaio)

“RODA MORTA” (Sérgio Sampaio e Sérgio Natureza)

“TEM QUE ACONTECER” (Sérgio Sampaio)

“NEM ASSIM” (Sérgio Sampaio)

“FOI ELA” (Sérgio Sampaio)

“DESTINO TRABALHADOR” (Sérgio Sampaio)

“POBRE MEU PAI” (Sérgio Sampaio)

“MAIÚSCULO” (Sérgio Sampaio)

“NÃO ADIANTA” (Sérgio Sampaio)

“O QUE SERÁ DE NÓS” (Sérgio Sampaio)

“VELHO BANDIDO”

• Disco de Felipe de Oliveira, pela Tratore, 12 faixas disponíveis nas plataformas digitais