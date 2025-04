'O poderoso chefão' volta aos cinemas em BH e mais 12 cidades

O lendário ator britânico Sean Connery teria completado 94 anos no dia 25/08/2024 se ainda estivesse vivo. Ele morreu em 31/10/20, vítima de pneumonia e insuficiência cardíaca. Wikimedia Commons Rob Mieremet / Anefo

É dele uma das cenas mais famosas da história do cinema, quando o agente secreto James Bond diz pela primeira vez a icônica frase "Bond, James Bond", em "007 Contra o Satânico Dr. No" (1962). Reprodução

Ao todo, Sean Connery interpretou James Bond sete filmes da saga 007 nos cinemas. O último deles, "007 - Nunca Mais Outra Vez" (1983), foi produzido fora da série principal da franquia. reprodução

O papel do agente secreto mais famoso do cinema está vago desde o anúncio de que Daniel Craig, seu último intérprete, não voltaria a encarnar o personagem. Divulgação

Por sinal, em 2023, o escritor Charlie Higson, conhecido por ter escrito uma série de livros da franquia ‘007’ intitulada "Young Bond", criticou a fase de Daniel Craig na pele do espião James Bond. Christopher William Adach wikimedia commons

“Fui ver ‘Sem Tempo Para Morrer’ com meu filho mais velho, Frank, de 30 anos, e ele disse: ‘Parecia um filme do Bond feito por pessoas com vergonha de fazer um filme do Bond. Você precisa assistir a dois filmes anteriores para saber quem é quem. Dane-se isso”, protestou. Divulgação

Há rumores de que o agente passe a ser uma mulher. Daniel Craig já se manifestou contrário a essa ideia. "Em vez disso, deveria haver um papel tão bom quanto o de James Bond, mas feito para uma mulher", afirmou. Divulgação

O ator interpretou Bond em "Cassino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2007), "Operação Skyfall" (2012) e "007 Contra Spectre" (2015). Com Craig, 007 foi menos glamouroso, mais impetuoso, atrevido e desobediente. Divulgação

"007" é sucesso mundial desde o primeiro filme, em 1962. E tem momentos que ficaram na memória. Recorde cenas marcantes da franquia! Montagem Flipar

Honey Ryder saindo do mar - "007 contra o Satânico Dr. No" (1962): A famosa Bond Girl Honey Ryder (Ursula Andress) sai do mar para surpresa e admiração do agente secreto. Youtube/James Bond 007

Cadáver dourado - "007 contra Goldfinger" (1964): Uma das imagens mais impactantes da série. Bond retorna a seu quarto e encontra uma moça com quem flertou anteriormente morta em sua cama, sem roupa e com revestimento de ouro em toda a pele. Youtube/Canalfilmesegames

Surge Blofeld - Com "007 só se Vive Duas Vezes" (1967): A primeira aparição (em filme) do arqui-inimigo de Bond. Antes aparecendo nas sombras e manipulando Spectre por vários filmes, Blofeld enfim se revela para Bond, com sua famosa cicatriz no rosto. Youtube/AUGUSTUS CAESAR

A morte da esposa - "007 A serviço secreto de sua majestade" (1969): Um final trágico para o único filme de George Lazenby como Bond, tendo sua esposa (única Bond Girl a casar com James) morta por Blofeld ao seu lado e quebrando seu coração. Youtube/Roberto Villar

Batalha de armas - "007 contra O Homem com a Pistola de Ouro" (1974): Bond encontra Francisco Scaramanga em sua ilha e participa de um duelo com o inimigo. A disputa começa na praia e termina em uma casa de espelhos. No final, decide-se quem é o melhor homem com arma. Youtube/O REI DO YOUTUBE

Fuga de Paraquedas - "007-O espião que me amava" (1977): Após batalhar com agentes inimigos esquiando por uma montanha de gelo, Bond cai de um penhasco. A abertura de um paraquedas com a bandeira britânica salva o agente e entra para a história. Youtube/Luiz Ruiz

James Bond enfrenta Jaws no Bondinho do Pão de Açúcar - "007 Contra o Foguete da Morte" (1979): Reprodução de cena

Jaws, interpretado pelo ator Richard Kiel, é um grande vilão de James Bond. Ele tinha dentes de aço e tentou roer os cabos do Bondinho do Pão de Açúcar. Também apareceu em "007 O Espião Que Me Amava" (1977). Reprodução de cena

Tanques pela cidade" - "007 contra Goldeneye" (1995): Perseguir vilões pela cidade inteira sempre é difícil. Porém, dirigir um tanque sem se preocupar com o que é destruído no caminho pode ajudar um pouco. Youtube/CANAL CENAS DE FILMES ÉPICOS

Parkour - "Cassino Royale" (2006): Uma sequência de perseguições de tirar o fôlego por Moçambique no primeiro filme de Daniel Craig dá o tom da brutalidade que o ator traria para o personagem. Uma das cenas, inclusive, é em cima de um guindaste. Divulgação

"M morre" - Operação Skyfall (2012): Após uma batalha em sua casa de infância, Bond vê sua chefe M morrer pelas mãos do vilão Silva, e isso o abalou muito. Divulgação