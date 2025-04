Jiggly Caliente, participante de 'Rupaul's Drag Race', morre aos 44 anos 

A drag queen Bianca Castro, conhecida pelo nome artístico Jiggly Caliente, morreu neste domingo (27/4), aos 44 anos. O falecimento dela ocorreu três dias após a família revelar que a artista teve a perna direita amputada por causa de uma infecção grave.

A artista ficou conhecida por participar da quarta temporada do reality show RuPaul’s Drag Race.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, os familiares informaram que Jiggly morreu "rodeada pela família amorosa e amigos próximos".

"Uma presença marcante nos mundos do entretenimento e da advocacia, Jiggly Caliente era celebrada por sua energia contagiante, sagacidade aguçada e autenticidade inabalável. Ela tocou inúmeras vidas por meio de sua arte, ativismo e da conexão genuína que cultivou com fãs ao redor do mundo", disse a família.

O comunicado também ressalta que ela deixa legado de amor, coragem e luz. "Embora a sua presença física tenha desaparecido, a alegria que compartilhou e o espaço que ajudou a criar para tantos permanecerão para sempre. Ela fará muita falta, sempre amada e eternamente lembrada".

