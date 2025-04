Festival de curtas começa em BH com 50 filmes de várias regiões do país

O Festival Café com Cinema – Curta Jovens Realizadores, promovido em Belo Horizonte pela Cia. Pierrot Lunar, recebeu a inscrição de 392 filmes – 50 foram selecionados pela curadoria e serão exibidos no YouTube deste sábado (26/4) até 4 de maio.

Nos dias 9 e 10 do mês que vem, obras preferidas do público serão projetadas em sessões presenciais. A produção mais curtida na internet será premiada.

Desde 2011, a companhia de teatro oferece sessões de cinema em sua sede, no Bairro Floresta, com entrada franca. O festival Jovens Realizadores é promovido desde 2015.

“Muitos estados se inscreveram. Então, é muita gente produzindo cinema no Recôncavo Baiano, interior do Ceará, Sul do Brasil, Minas, Tocantins. Ficamos muito impressionados sobre como a mostra chegou a tantas universidades e escolas do Brasil inteiro. Ficamos felizes, tem gente produzindo cinema por todo canto. Isso é rico para o país”, afirma Leo Quintão, ator e produtor da Pierrot Lunar.

Potencial

O termo “jovens realizadores” não está ligado à idade de diretores, mas àqueles que se iniciam em trabalhos cinematográficos. A atriz e gestora cultural Neise Neves destaca o potencial de estreantes de várias regiões do país, “seja em nível estudantil ou de primeiro trabalho, primeiro curta”. Segundo ela, isso revela “a potência do cinema brasileiro em sua fase inicial, das primeiras experimentações”.

O festival vem ao encontro da proposta cultural da Pierrot Lunar, afirma Quintão. “Como a companhia trabalha muito com formação, com jovens atores, jovens artistas, trabalhar com curta é uma forma de receber a nova galera que está produzindo cinema”, diz.

Os 50 filmes selecionados para o festival se dividem entre as modalidades Curtíssimos, Escolas Livres, Primeiro Curta e Universitários.

Com 31 anos de atividades, a sede do grupo mineiro acolhe produções, pesquisas e trabalhos dos coletivos de teatro de Belo Horizonte e Minas Gerais. “Nos tornamos um espaço de diálogo com a comunidade artística e também com a população”, aponta Neise Neves.

De acordo com ela, o festival de curtas e o projeto de exibição de filmes são atividades intimamente ligadas à antiga vocação do Bairro Floresta, onde vários cinemas de rua chegaram ao fim.

“Você tinha o Cine Floresta e o Cine Odeon, era um bairro onde muitas salas funcionavam”, destaca Leo Quintão. “Os cinemas foram fechados. Então, a gente começou a pensar para além de nossos espetáculos, como espaço cultural que somos”, diz Neise.

Em 9 e 10 de maio, a partir das 19h30, as sessões presenciais de cinema, com entrada franca, terão cafezinho e pipoca na manteiga.

O vencedor da categoria Curtas Nacionais vai ganhar o suporte para gravações Ulanzi Steadicam U-Rig pro para celular.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

FESTIVAL CURTA JOVENS REALIZADORES

Deste sábado (26/4) a 4/5, exibição de 50 curtas no canal da Cia. Pierrot Lunar no YouTube. Dias 9 e 10/5, às 19h30, exibição dos filmes em sessões presenciais na sede do grupo, com entrada franca. O Espaço Pierrot Lunar fica na Rua Ipiranga, 137, Floresta.