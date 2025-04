Felipe de Oliveira faz show de lançamento do disco 'Velho bandido' em BH

O compositor capixaba Sérgio Sampaio (1947-1994) inspirou o terceiro álbum do mineiro Felipe de Oliveira, “Velho bandido”. Nesta quinta-feira (24/4), às 20h30, o cantor faz show de lançamento do disco no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), acompanhado pelos músicos André Milagres, Yuri Vellasco, Marco Aur, Gabruga e Norton Ferreira, com participação especial de Renato Enoch.

Em seu novo álbum, Felipe apresenta releituras de 13 canções de Sérgio Sampaio – entre elas, “Velho bandido”, “Viajei de trem”, “O que será de nós”, “Tem que acontecer”, “Pobre meu pai” e “Roda morta” (parceria com Sérgio Natureza).

“A posição de Sampaio enquanto um resistente à indústria da música foi importante em minha escolha por homenageá-lo. Sua posição se evidencia não apenas em sua biografia, mas está incutida em sua obra. Suas canções abordam essa temática, porém não de modo objetivo, discursivo, direto, mas de maneira inteligentemente sarcástica e irônica, o que lhe atribui, também, um senso de humor e um ar de espirituosidade e irreverência”, afirma Felipe de Oliveira no material de divulgação de seu trabalho.

O cantor mineiro destaca a sutileza e o refinamento poético de Sérgio Sampaio, tachado de “maldito”, nos anos 1970/1980, por desafiar imposições da indústria fonográfica, assim como Walter Franco, Tom Zé, Luiz Melodia e Jards Macalé. Esses autores também foram alvos da censura.

Oliveira lançou os discos “Coração disparado” (2018) e “Terra vista da Lua” (2022). Ingressos para o show dele custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), com venda online na plataforma Sympla.