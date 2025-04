"Black mirror" espelha o luto em episódio especial

Após mais de 13 anos no ar, primeiro no Channel 4 e depois na Netflix, “Black mirror” se consolida como uma produção que discute os problemas da tecnologia nos cenários mais absurdos. Quando começa a assistir a um novo episódio, o espectador familiarizado com a série espera encontrar cenas chocantes e inúmeras reviravoltas.



Na sétima temporada, que estreou neste mês na Netflix, o padrão parece se manter. Em seis episódios, cada um com uma narrativa diferente, a tecnologia é o meio para situações angustiantes e perigosas.



“Pessoas comuns”, primeiro capítulo deste novo ano, é centrado na história de uma mulher com doença terminal. Ela e o marido decidiram contratar o serviço de cura de uma nova startup, mas os custos da assinatura se revelam cada vez mais altos.



No segundo episódio, “Bête noire”, antigas conhecidas se reencontram no ambiente de trabalho e uma delas parece controlar a realidade de forma sobrenatural. Em “Hotel Reverie”, com Issa Rae e Emma Corin, uma estrela do cinema é convidada a entrar em um filme noir dos anos 1940. Lá, ela se apaixona por uma das personagens de inteligência artificial.



No caso de “Brinquedo” e “USS Callister: Infinity”, as narrativas são continuações. O primeiro trata dos novos desenvolvimentos do videogame apresentado no filme interativo “Black Mirror: Bandersnatch”. Já o outro dá sequência à competição intergalática do episódio que inaugurou a quarta temporada, em um nível que coloca a equipe protagonista contra 30 milhões de jogadores.



Uma boa surpresa veio no quinto capítulo deste ano, “Eulogy” (palavra em inglês para discursos de despedida). Em uma narrativa concisa, escrita pelo criador Charlie Brooker e pela roteirista Ella Road, Phillip (Paul Giamatti) é um homem isolado, que leva uma vida tranquila.



Logo no início, ele recebe uma ligação informando sobre a morte de Carol. Primeiro de tudo, ele precisa ouvir seu nome de solteira, Hartman, para entender que se trata de uma ex-namorada.



Junto ao comunicado, vem um convite para que ele apresente no velório algumas memórias da relação dos dois. Uma inteligência artificial o auxiliará no processo. A tecnologia consegue transportá-lo para dentro do cenário de fotos e ajudá-lo a lembrar detalhes esquecidos.



Phillip embarca, então, em uma jornada de luto, culpa e redescoberta. Ele e Carol eram um casal apaixonado, mas que teve um fim de relacionamento conturbado. Para lidar com o coração partido, ele esconde no sótão todas as fotos, cartas e objetos do tempo em que namoraram.



Longe dessas fontes de memória e perdidas nas próprias lembranças embaçadas, o protagonista construiu uma nova percepção da amada que a vilaniza injustamente. Via inteligência artificial, ele se dá conta de uma outra perspectiva – amarga para ele.



Paul Giamatti, que contracena no episódio apenas com Patsy Ferran, captura com excelência as nuances desta trajetória, interpretando um Phillip que transita entre tristeza, raiva, amargura e, enfim, paz.



“Eulogy” é um sopro de renovação em uma produção de sucesso que, embora ainda seja de alta qualidade, sofre com a reprodução da fórmula. Deixando de lado o debate sobre a capacidade da tecnologia de destruir ou salvar o mundo, o capítulo abre espaço para uma narrativa melancólica e emocionante.



“BLACK MIRROR”

• Todos os episódios da sétima temporada estão disponíveis na Netflix.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes