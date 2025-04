Música, dança e teatro vão celebrar a Páscoa na Praça da Liberdade

O musical “Cante Comigo: Lázaros” vai celebrar a Páscoa neste sábado (19/4), às 18h, na Praça da Liberdade, com entrada franca. Além de canções executadas por cantores e artistas de diversas denominações religiosas de Minas Gerais, o público poderá acompanhar diálogos entre os personagens bíblicos Lázaro, Marta e Maria com Jesus Cristo.

As performances de dança estarão a cargo da Companhia Makarios e as encenações contarão com atores da Cia. Partilheiros. O coral gospel Cante Comigo reúne 50 vozes.

O diretor Felipe Barros diz que o projeto surgiu em 2024 para atender à demanda do público cristão. “Nosso estado é extremamente tradicional e muito conectado com a questão das igrejas históricas como as de Ouro Preto, Mariana e de tantas outras cidades”, comenta.

A tradição mineira não se limita ao catolicismo, ressalta Barros, citando as igrejas evangélica e de linhagem cristã. “É cada vez mais crescente a necessidade de conversar com esse público por meio de eventos culturais e artísticos”, defende.

A primeira edição do projeto Cante Comigo fez parte do programa Natal da Mineiridade, realizado no final do ano passado. A ideia dos organizadores é apresentar espetáculos vinculados a datas comemorativas cristãs.

Morte e ressurreição

Neste sábado, será abordada a história de Lázaro e de suas irmãs, Marta e Maria. “Trazemos a ideia de que o recomeço é algo que está disponível para qualquer ser humano”, explica Felipe Barros, idealizador do projeto.

“A última barreira que o ser humano entende que existe é a morte, nenhum de nós está alheio a ela. Mas mesmo a morte foi vencida: Lázaro, graças a Jesus Cristo, pôde ressuscitar”, afirma.

A esperança e a renovação inspiram o espetáculo de amanhã à noite.

“Teremos um ator representando a figura de Jesus Cristo e falando sobre a ressurreição, que é o objeto central da Páscoa”, adianta Felipe Barros.

O coral gospel Cante Comigo foi montado para celebrações dessa natureza. “Teremos também banda tocando ao vivo, além da trupe teatral e do grupo de dança com 25 bailarinos”, informa.

Cotidiano

O palco ficará ao lado ao Palácio da Liberdade. Atores representarão Lázaro, Marta, Maria e Jesus Cristo, além de personagens do cotidiano de hoje em dia.

“Faremos uma mistura, não será somente musical de época. Ele vai se conectar com a atualidade, mostrando a realidade das pessoas que precisam passar por suas próprias páscoas”, explica Barros.

O espetáculo faz parte da programação Minas Santa, realizada pelo governo do estado com apoio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

“CANTE COMIGO: LÁZAROS”

Neste sábado (19/4), às 18h, na Praça da Liberdade, Funcionários. Entrada franca.