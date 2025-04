Dupla OsGemeos comanda a pista da festa 'Como Le Gusta Club', em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Artistas visuais que desfrutam de prestígio internacional, os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, que assinam OsGemeos, também têm carreira consolidada como DJs. É nessa condição que eles chegam a Belo Horizonte para comandar, ao lado de convidados, a festa “Como Le Gusta Club”, no Galpão 54, neste sábado (19/4), a partir das 22h. O cardápio musical passa por eletrofunk, indie dance, boogie, house e techno, entre outros gêneros que orbitam o hip hop.

O texto com que a dupla apresenta sua faceta musical diz: “Engana-se quem acha que se trata de dois artistas plásticos 'atacando' de DJs. Os irmãos são íntimos do mixer e das picapes desde o final dos anos 80, quando frequentavam a estação de metrô São Bento, ao lado de nomes como DJ Hum e KL Jay”.

O movimento hip hop eclodia no Brasil e todos que faziam parte dele se dedicavam igualmente a seus três pilares: break dance, grafite e rap, seja como DJ ou como MC.

Otávio e Gustavo chegaram a gravar rap, dançaram em programa de TV e treinaram para o primeiro campeonato mundial de DJs realizado no Brasil, o DMC World Championship. Foi o grafite, no entanto, e posteriormente a pintura e outras formas de expressão nas artes visuais que falaram mais alto com o passar dos anos.

A música nunca foi deixada de lado – a dupla mantém em seu ateliê um estúdio com toca-discos, instrumentos e milhares de álbuns garimpados ao longo dos anos. “A gente vem desde os anos 1980 colecionando vinil, muita coisa de música eletrônica, de eletro e de house”, diz Otávio.

Set autoral

Na festa deste sábado à noite, o set reserva espaço também para a produção autoral a que a dupla vem se dedicando há 10 anos. No que diz respeito à lavra própria, o house vai predominar.

Há cerca de uma década, a atuação dos irmãos como DJs começou a deixar de ser hobby para ganhar contornos mais profissionais. Otávio diz que o estímulo veio de amigos DJs, inclusive de Belo Horizonte, como Roger Dee e Nedu Lopes, e também de Zegon, que integra o Tropkillaz ao lado de André Laudz, e de Nuts – ambos com passagens pelo Planet Hemp.

“Eles entenderam o que estávamos fazendo para nós mesmos e nos incentivaram a colocar para fora, mostrar para o público”, ressalta Otávio, observando que a música eletrônica sempre esteve presente na cultura hip hop.

“Ali por volta de 1984, tinha o rap, claro, mas éramos mais apaixonados pelo eletrofunk, que está no trabalho do Afrika Bambaataa”, diz, referindo-se ao DJ e produtor estadunidense, pioneiro do hip hop.

Milton Nascimento é amigo dos irmãos Pandolfo, que formam a dupla OsGemeos Instagram/reprodução

Otávio Pandolfo destaca sua criação em família musical, em que a irmã ouvia o pop do A-ha, o irmão mais velho gostava de rock progressivo, na linha Pink Floyd, e o avô era diletante de ópera.

“Chegamos ao hip hop por conta própria, não foi influência de ninguém, mas também ouvíamos muita música popular brasileira. Temos a nossa linha de trabalho, mas somos bem ecléticos, muito abertos, o que considero importante. A música transita por vários gêneros e se você embarca, vai descobrindo cada vez mais coisas, o que sempre soma para a produção própria”, destaca.

Ao longo da última década, Otávio e Gustavo têm se apresentado com frequência como DJs, seja em clubes ou em grandes festivais, como a primeira edição do The Town, em 2023, na capital paulista.

Em dezembro do ano passado, a dupla participou, ao lado de Negra Li e BK, da comemoração de um ano do Museu da Cultura Hip Hop, no Rio Grande do Sul, o primeiro do gênero na América Latina.

“Lógico que nosso trabalho com pintura ocupa mais espaço na agenda, mas sempre que dá estamos tocando”, diz Otávio.

Turnê 'Clube da Esquina', de Milton Nascimento, teve cenário criado pela dupla OsGemeos. Na foto, Samuel Rosa e Milton Nascimento, no palco do Mineirão Leandro Couri/EM/D.A Press/16/12/2019

Nos EUA

Desde setembro do ano passado, a dupla OsGemeos está com a maior exposição de sua trajetória em cartaz nos Estados Unidos. Os dois são destaque no Hirshhorn Museum, em Washington.

A mostra “Endless story” é o desdobramento de “Nossos segredos”, exibida no CCBB de BH em 2023. Na ocasião, a dupla aproveitou para pilotar as picapes na festa “Love/Paranoia”, realizada em um bosque no Bairro Jardinópolis, na Região Oeste da capital mineira.

“COMO LE GUSTA CLUB”

Festa com OsGemeos e convidados. Neste sábado (19/4), a partir das 22h, no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha). Ingressos: R$ 50 (segundo lote) e R$ 65 (terceiro lote), à venda no site do Galpão 54 e na plataforma GoFree