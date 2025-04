Anna Ratto grava cinco músicas inéditas de Arnaldo Antunes

Era para ser um EP com quatro faixas. Mas virou o álbum “Vison negro”, com 10 canções de Arnaldo Antunes – cinco delas inéditas. Assim é o novo trabalho da cantora e compositora carioca Anna Ratto, que chega ao streaming pela gravadora Biscoito Fino, com participação especial de Fernanda Takai.

O repertório traz parcerias do ex-Titãs com a própria Anna, Marisa Monte, Pepeu Gomes, Hyldon, Céu, Paulo Miklos, Liminha, Pedro Baby, Marcelo Jeneci, Paulo Tatit e Carlinhos Brown. É o segundo disco da cantora ligado a Antunes. O primeiro, “Contato imediato”, saiu em 2021, também com 10 faixas.

Ela conta que mergulhou nas músicas de Arnaldo Antunes, principalmente depois da saída do cantor e compositor da banda Titãs. Foi ouvindo disco a disco e se identificando muito com aquela obra. “Principalmente com uma porção dele, porque Arnaldo tem muitas”, explica.

“Contato imediato” tinha uma dezena de músicas, mas o show “ficava curto”, diz Anna. “Então, fomos pinçando outras canções que talvez eu não gravasse, mas que faria em shows. 'Socorro' e 'Comida' a gente fez no show, e essas eu não gravaria”, explica.

“Fomos preenchendo o repertório do show. Botei 'Lágrimas no mar', depois 'Se tudo pode acontecer'. Aí, o Kassin (produtor) disse que as músicas estavam funcionando muito bem no palco e perguntou se eu não pensava em gravar pelo menos três”, relembra. No caso, “Lágrimas no mar”, “Se tudo pode acontecer” e “Sem você”.

Anna topou. Até então, a ideia era gravar EP com as três e mais outra, inédita. Tudo mudou quando ela mandou mensagem para Arnaldo Antunes, convicta de que ele guardava “um arquivo grande de coisas escritas que ainda não botou para jogo”. A resposta foi uma surpresa: “De cara, ele mandou umas seis músicas”.

Os dois continuaram se falando. “No bolo das seis canções, ele pediu uma de volta para gravar no seu disco 'Novo mundo' (2025). Porém, mandou mais umas cinco. E me disse: 'Puxa me enganei, lhe mandei uma que vou gravar, mas você pode gravar também. Só vou lhe pedir um tempo para você lançar depois de mim'.”

De conversa em conversa, Anna Ratto se decidiu por cinco inéditas. “Então, além das três releituras, peguei mais duas que tinha vontade de gravar: 'Dança' e a música que a Cássia Eller gravou em 2000, 'Um branco, um xis e um zero'.”

Meio a meio

Resumindo: o novo álbum de Anna Ratto ficou “meio a meio”, com cinco releituras e cinco inéditas de Antunes (“Vison negro”, “Bam bam bam”, “Não temo”, “Todo dia e toda hora com você” e “Melhor não enfeitar”).

A cantora diz que o ex-Titãs é “máquina de criação em todos os sentidos”: além de compor, escreve livros, faz poesia e é artista visual.

O produtor do novo álbum é Liminha (que assinou 'Contato imediato') em parceria com Kassin. “Foi muito legal. Os dois são muito diferentes, têm personalidades e pegadas musicais diferentes, porém o trabalho se transformou em uma coisa com uma cara só”, diz a artista.

BH e Fernanda Takai

O lançamento ocorrerá em Portugal, no fim do mês. Os shows de estreia no Brasil, por enquanto, estão previstos para São Paulo e Rio de Janeiro. “Quem sabe BH?”, diz Anna Ratto.

Fernanda Takai canta com ela na faixa “Todo dia e toda hora com você”. “Gosto muito do trabalho de Fernanda e ela foi muito gentil, aceitando o convite para participar do disco e do show. É uma pessoa adorável”, diz Anna. A cantora do Pato Fu vai participar da apresentação no espaço carioca Manouche, no final de junho.

Por enquanto, Anna não está compondo. “Estou realmente focada no Arnaldo”, diz. Ela garante que nunca teve vontade de fazer um álbum só seu.

“Antes, falava que o próximo disco seria uma coisa mais voltada para o autoral. Autoral, mas misturado com inéditas de outros parceiros, de pessoas da minha geração que estão produzindo coisas muito bacanas”, comenta. “Também misturo com artistas mais consagrados que são referência para mim, pois meu trabalho sempre foi essa mescla.”

Mescla pop

A cantora afirma que não pensava em um segundo álbum dedicado a Arnaldo Antunes. Na verdade, manteve o conceito de “mescla” neste disco, pois gravou também Hyldon, Céu, Marcelo Jeneci, Marisa Monte, Pepeu Gomes e Liminha, tendo o ex-Titãs como “fio condutor”.

Ela se sente mais pop. “Sou sagitariana, tenho uma coisa eclética, gosto de muitas coisas”, diz.

“O novo disco tem muito do astral pop, até mais rock. Confesso que estou mais ousada. Tem também uma guitarrada no meio, um dub meio reggae. Nunca fui purista em nada. Mesmo quando pisei em terreno mais regional, trazia sempre a referência mais Lenine, mais Nação Zumbi. Enfim, uma referência de mistura”, conclui.



FAIXA A FAIXA

• “Vison negro”, de Arnaldo Antunes

• “Um branco, um xis, um zero”, de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Pepeu Gomes

• “Dança”, de Arnaldo Antunes e Marisa Monte

• “Bam bam bam”, de Arnaldo Antunes, Hyldon e Céu

• “Melhor não enfeitar”, de Arnaldo Antunes, Paulo Miklos e Liminha

• “Lágrimas no mar”, de Arnaldo Antunes, Marcia Xavier, Pedro Baby e João Moreira

• “Não temo”, de Arnaldo Antunes e Anna Ratto

• “Todo dia e toda hora com você”, de Arnaldo Antunes, Marcelo Jeneci, Betão Aguiar, Fefê e Junix. Participação de Fernanda Takai

• “Se tudo pode acontecer”, de Arnaldo Antunes, Alice Ruiz, Paulo Tatit e João Bandeira

• “Sem você”, de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown



“VISON NEGRO”

• Álbum de Anna Ratto

• Biscoito Fino

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais