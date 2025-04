Menino Jazz apresenta sarau de poesia falada 

Músicas, rezas, contos e declarações têm a força da oralidade como elemento comum. Mais do que a precisão da escrita, cada um desses atos se apoia na performance para alcançar o máximo de expressividade.

É com essa convicção que o poeta Menino Jazz, de 28 anos, apresenta nesta quarta (16/4) o sarau de poesia falada “A palavra dança no som”, no CCBB BH. O evento faz parte da programação mensal do CCBB Educativo, que tem neste mês a oralidade, a memória e a diversidade musical como tema.

A performance será conduzida por um dos poemas do livro “Abaixo da luz do sol” (Impressões de Minas), lançado por Menino Jazz em 2021.

Ao lado do arte educador Kitulongi e dos poetas Vênus e Xiatitia, o artista faz uma apresentação experimental, em que os versos são declamados sobre percussão em ritmo afro-brasileiro performada por Kitulongi, em instrumento criado por ele.

“A intenção é mostrar que a palavra ancestral, apesar de trazer choro e dor, pode fazer dançar, trazendo cura, alegria e diversão. Meu papel vai ser contar a história do meu povo, mas a partir dessa vivência jovem que eu tenho hoje”, comenta Menino Jazz.

Desde pequeno, o poeta foi influenciado pela oralidade das mulheres de sua família. Segundo ele, todos os ensinamentos que recebia vinham por meio da palavra, seja ela rimada ou não. Há aproximadamente 10 anos, durante uma ocupação, ele conheceu o Slam Clube da Luta, coletivo de batalhas de poesia falada em Belo Horizonte. Foi ali que encontrou a forma de expressão à qual decidiu se dedicar.

“Hoje consigo olhar para a minha trajetória e ver que, para mim, ela foi uma fuga para que eu não fosse por outros caminhos. Ao redor da minha vivência, das minhas condições raciais e sociais, eu tinha todos os motivos para ir para outro rumo. Até que a oralidade se fez presente na minha vida de maneira transformadora”, diz o poeta.

Inspirado pela escrevivência da escritora mineira Conceição Evaristo, Menino Jazz aborda uma amplitude de temas em seus textos, guiado pelo compromisso de escrever “sobre aquilo que o coração está cheio”, como ele diz. Entre poesias sobre espiritualidade, libertação enquanto pessoa preta, processos psicológicos e questões sociais, ele tem uma palavra que considera intimista e nunca rima sobre coisas que não viveu.

Desafios

É com a referência ao estilo de Conceição Evaristo que o poeta relata os desafios da poesia falada. Mesmo acreditando em sua potência, ele enxerga muitas barreiras para a disseminação desse tipo de produção. O poeta observa que há um padrão social que define o que é literatura e o que merece visibilidade.

No caso da poesia falada e da literatura marginal, que fogem aos padrões tradicionais, é dentro das próprias comunidades, como no Slam Clube da Luta, que elas conquistam espaço. Fora desses círculos, os estilos encontram poucos acessos para aqueles que desejam conhecê-los.

“Com a oralidade, estamos falando a verdade sobre o que sentimos e vivemos, sem encenação. Ela dá para a gente a capacidade de explorar esses outros lugares. As pessoas que estão acostumadas com a literatura correta, quando se deparam com a força da oralidade através do slam, entendem que não tem escrita nenhuma que expressa esse arrepio que se sente na pele”, afirma Menino Jazz.

“A PALAVRA DANÇA NO SOM”

Performance de poesia falada do poeta Menino Jazz, nesta quarta (16/4), às 19h, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Entrada gratuita, com retirada de ingressos no site ccbb.com.br/bh e na bilheteria local.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes