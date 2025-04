Livro sobre mãe biológica de Bituca tem noite de autógrafos em BH

Quando Milton Nascimento completou 81 anos, em 26 de outubro de 2023, sua prima Vilma Nascimento, ao lado dos jornalistas Jary Cardoso e João Marcos Veiga, lançou “De onde vem essa força”, biografia da família biológica de Bituca, que se estabeleceu em Juiz de Fora e arredores.

Um ano e meio depois, o trio promove novo lançamento do livro. Desta vez, presencialmente, nesta quarta-feira (16/4), às 19h, no Dona Carola Bistrô. O local fica no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, associado à criação do Clube da Esquina.

“Disponibilizamos o livro para venda em 2023, mas não chegamos a fazer um lançamento presencial. Agora é que estamos conseguindo organizar esses eventos”, afirma João Marcos Veiga. Ele conta que, em março passado, o livro foi lançado no Cine-Theatro Central, em Juiz de Fora.

Milton é, sem dúvida, o nome que mais chama a atenção dentro da família Nascimento. Mas o foco da obra não está em sua trajetória individual. São duas mulheres que tecem o enredo. Precisamente duas Marias.

A primeira é Maria Antonia de Oliveira. Nascida em 1900, em Lima Duarte (a 65 km de Juiz de Fora), teve 10 filhos – oito mulheres e dois homens. Oito deles com Zé Narcizo. Por causa do alcoolismo do marido, Maria Antonia foi embora para Juiz de Fora com os filhos.

Primogênita

É nesse ponto que conhecemos a segunda Maria: Maria do Carmo Nascimento, a Carminha, filha primogênita de Maria Antonia. Nascida em 1918, deixou Juiz de Fora ainda menor de idade para tentar a sorte no Rio de Janeiro. Foi lá que engravidou de Milton.

O resto da história é conhecido. Carminha trabalhava em uma pensão na Tijuca e costumava levar o filho para o trabalho. Quando morreu de tuberculose, dois anos após o nascimento de Bituca, foi a filha da dona da pensão, Lília, quem o adotou.

“A história dessa família nos ajuda a entender o Brasil. Ela revela as dificuldades enfrentadas por famílias negras, as marcas da desigualdade, da herança escravocrata. Porque essas histórias, em geral, são apagadas. O que costuma aparecer nos livros são os relatos das famílias nobres”, diz João.

“De onde vem essa força” vai além de contar a saga dos Nascimento. A narrativa se entrelaça com o processo de urbanização de Juiz de Fora, entre as décadas de 1930 e 1960, período marcado por forte discriminação racial. “Havia lugares que os negros não podiam frequentar”, comenta o autor.

“A partir dessa perspectiva, entendemos onde viviam as famílias negras e onde o preconceito era mais evidente. O racismo, naquela época, era escancarado na cidade”, comenta.

O livro também desfaz a ideia de que Milton teria perdido contato com os Nascimento após ser adotado. João, Vilma e Jary reconstroem, por exemplo, uma feijoada realizada em 1972, na cozinha da Vó Maria, que contou com a presença de Milton, Fernando Brant, Gonzaguinha, Joyce e Nelson Ângelo, entre outros. Parte desse encontro foi filmado. As imagens, recuperadas por João, ilustram a abertura do livro.

João destaca que a reação dos leitores tem sido positiva ao longo desse um ano e meio. “A figura do Milton chama muito a atenção. Ele é um dos maiores artistas do mundo, uma figura pública querida. As pessoas querem saber mais não só sobre ele, mas sobre o ambiente de onde veio”, afirma.

Se Bituca leu ou não o livro, ainda é um mistério. “A única certeza que tenho é que um exemplar chegou até ele”, diz João.

"DE ONDE VEM ESSA FORÇA"

• De Vilma Nascimento, Jary Cardoso e João Marcos Veiga

• Editora Letramento (132 págs.)

• R$ 54,90

• Lançamento nesta quarta-feira (16/4), às 19h, no Dona Carola Bistrô (Rua Salinas, 2.421, Santa Tereza)