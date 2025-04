Ex-participante de reality show da Globo diz que foi dopada nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das ex-participantes do reality show musical Estrela da Casa, da Globo, afirmou ter passado por uma situação tensa nos Estados Unidos. Nicole Louise, que participou da primeira edição do programa, em 2024, disse ter sido dopada em um estúdio de gravação.

A cantora afirmou a seguidores nas redes sociais ter sido convidada por um americano a conhecer seu estúdio para fazer a gravação de uma música, mas teria estranhado o comportamento do homem.

"Tomem cuidado, às vezes precisamos passar por isso para aprender. Ele estava desleixado na forma de se vestir, a casa escura, mas o estúdio era lá. Tinha esculturas macabras, com chifre, quadros bizarros", afirmou.

De acordo com Nicole, o homem teria oferecido água, que ela bebeu e ele não. "De repente meu corpo começa a esquentar, comecei a ficar mole. Falei que precisava ir ao banheiro, ele foi antes, na frente. Peguei minhas coisas e saí correndo, adrenalina foi lá em cima", disse.

Depois de sair da casa, a também humorista afirmou ter parado um ônibus que passava pelo local para pedir ajuda porque estaria se sentindo tonta e estranha.

"Aconteceu um livramento, fui ingênua, errei, mas às vezes a gente só aprende passando pela situação, estando em apuros. Mas não vou ficar me culpando, tenho dificuldade de ver maldade".

Depois do suposto ocorrido, a influenciadora digital, que tem pouco mais de três milhões de seguidores no Instagram, fez um alerta e pediu que as pessoas tomem cuidado com os lugares que frequentam.

