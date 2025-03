Turnê nacional do Demônios da Garoa estreia hoje em Belo Horizonte

Criado há 82 anos, o grupo paulista Demônios da Garoa não conta mais com os integrantes de sua primeira formação. No entanto, prossegue nos palcos – e já está na terceira geração. Atualmente, traz Sérgio Rosa (voz e afoxé), de 69, filho de Arnaldo Rosa, um dos fundadores, e Ricardinho Rosa (voz e pandeiro), neto de Arnaldo.

O quarteto se completa com o mineiro Dedé Paraizo (voz e violão de sete cordas) e Everson Pessoa (voz e violão de seis cordas).

Neste sábado (29/3), o Grande Teatro Cemig Palácio das Artes recebe a estreia nacional da turnê “Demônios da Garoa 80 anos”. O repertório é icônico, com “Trem das onze”, “Saudosa maloca”, “Samba do Arnesto”, “Iracema” e “Tiro ao álvaro”, clássicos de Adoniran Barbosa (1910-1982), além de “Vai no Bexiga pra ver”, de Geraldo Filme (1927-1995), entre outras canções.

integrante do quarteto desde 2005, Dedé Paraizo afirma que várias canções do show foram gravadas no DVD lançado em 2023.

Esse trabalho, aliás, não se limitou à tradicional parceria do Demônios com Adoniran Barbosa. “Ele traz participações de Fábio Jr., Seu Jorge, Ivan Lins, Pedro Mariano, filho de Elis Regina, Canhotinho do Cavaquinho e também da nossa afilhada, a cantora Adriana Ribeiro”, informa o mineiro.

Oito décadas são um currículo respeitável. E histórico, digamos assim. O cantor chama a atenção para o fato de o grupo ter passado por todas as fases da indústria fonográfica: acetato, vinil, fita cassete, CD, DVD e agora streaming, onde o DVD que comemora 80 anos do grupo está disponível.

Em 1943, Demônios da Garoa reunia Arnaldo Rosa (vocal), Antônio Espanha (tantan), Benedito Espanha (afoxé), Bruno Micheluccio (pandeiro), Vicente Amaro (violão de seis cordas) e Zezinho (violão tenor) Facebook/reprodução

“Em agosto, faço 20 anos de Demônios. Infelizmente, da formação antiga não há mais ninguém. Temos o Sérgio Rosa, filho do Arnaldo, que morreu em 2000, e é da segunda geração. Temos também o Ricardo, filho do Sérgio e neto do Arnaldo, que, assim como eu, é da terceira geração. Acontece que o negócio não para, e a quarta geração já está chegando. Tem a meninada aí, netos e bisnetos tocando pandeiro e cantando. A garotada está vindo com tudo”, avisa Paraizo.

“O Demônios da Garoa não pode parar, porque tem uma linda história e fãs espalhados pelo mundo”, diz ele, lembrando que o grupo entrou para o “Guinness book”, em 1994, como a banda mais longeva da América do Sul.

“Parece que agora seremos agraciados como o grupo mais antigo do mundo. Aliás, um grupo japonês conta com 104 anos de existência, mas descobriram que ele parou por certo tempo e isso anula aqueles 104 anos seguidos. Acredito que poderemos ficar com o título de mais antigo do mundo. Quem sabe?”, comenta Dedé.

O quarteto não se apresenta na capital mineira há um bom tempo. “A expectativa é grande, principalmente para mim, belo-horizontino. É uma emoção muito grande para todos. A última vez que estivemos aqui, se não me engano, foi há uns 10 anos”, comenta Dedé. “Acredito que o nosso show será um sucesso, pois sempre fomos muito bem recebidos pelos mineiros.”

Planos

A curto prazo, o quarteto vai se dedicar à turnê que se inicia hoje, mas novas atrações vêm aí.

“O nosso show 'Demônios da Garoa 80 anos' estreia em BH e vamos cair na estrada com ele. Para 2026, estamos com um projeto bacana, o 'Demônios da Garoa e elas'. Vamos convidar grandes cantoras brasileiras, como Alcione e Simone, entre outras, para participar”, antecipa o cantor.

Os planos do “oitentão” não param por aí. “Temos também um outro projeto na manga, 'Demônios da Garoa cantando bossa nova'”, anuncia Paraizo.



DEMÔNIOS DA GAROA

Show neste sábado (29/3), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Inteira: R$ 350 (plateia 1), R$ 300 (plateia 2) e R$ 230 (superior). Meia-entrada na forma da lei. Ingressos à venda na plataforma Eventim e na bilheteria da casa.