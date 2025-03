Brisa e Tecla apresentam canções inéditas no espetáculo infantil 'Avoar'

Há um ano, Janaína Morse e Maria Tereza Costa, as palhaças Brisa e Tecla da Minha Companhia, respectivamente, estrearam o espetáculo “Avoar”. Recentemente, em fevereiro, iniciaram o projeto que as levará a seis cidades do interior de Minas Gerais, com 42 apresentações até junho.

Em breve pausa na programação, a dupla se apresenta em Belo Horizonte neste sábado (15/3) e domingo (16/3), às 16h, no Teatro Marília. A novidade será a performance inédita de uma das músicas do novo disco, “Pequenos invisíveis”, lançado na semana passada no YouTube e previsto para chegar ao Spotify até o fim de março.

“Avoar” tem como repertório as músicas do homônimo segundo álbum de Janaína e Maria Tereza, gravado durante a pandemia, que explora a imaginação e a criatividade. O espetáculo segue o cotidiano de uma criança, desde a ida à escola até os encontros com amigos e as pequenas responsabilidades do dia a dia. Neste fim de semana, será dentro desta rotina que as palhaças apresentarão as novas canções.

Diferentemente das músicas anteriores, em ritmos de blues e reggae, as faixas de “Pequenos invisíveis” são mais agitadas, com influências do rock e do carimbó.

“A gente pensou que a infância também pode ter esses ritmos, que são considerados mais adultos. Foi importante diferenciar as músicas e conseguir colocar uma criança para dançar rock batendo o cabelo, brincar ouvindo o carimbó e pular com o axé, deixando a energia fluir”, diz Maria Tereza Costa, responsável pelos arranjos e a produção musical.

As composições são assinadas por Janaína. Em seis músicas, “Aqui ali”, “Lêndia”, “Micróbio”, “Mosquidi banana”, “Plâncton” e “Tatu bolinha”, a dupla aborda de maneira lúdica os seres vivos que passam despercebidos no cotidiano humano, relacionando-os a invisibilidades sociais, como a feminina, a racial e a etária.

“A ideia não era apontar na ferida e falar com as crianças de uma forma panfletária. Então, essa foi a maneira que encontramos de abrir o olhar do público para as coisas que passam batido, mas de uma maneira menos direcionada e incisiva”, explica Janaína.

Cada animal foi escolhido a partir de uma extensa pesquisa feita pelas palhaças, que retrata de forma educativa onde eles vivem e como se comportam. O conjunto une seres presentes na água, no ar, na terra e no próprio corpo humano, além de carregar significado pessoal.

“Eu venho do interior e o tatu bolinha fazia parte da minha infância”, comenta Maria Tereza. “Era comum que as crianças ficassem cutucando o animal para ele virar a bola. Quando a gente mandou as músicas para a nossa família, recebemos várias respostas de pessoas que esqueceram dele ou que não o viam mais”, relembra.

Com esse álbum, as artistas consolidam um projeto que teve início na estreia do espetáculo teatral “Boo”, em 2022. Nele, as palhaças falavam sobre o medo e a insegurança, tratando de temáticas delicadas com o público infantil.

Além de “Pequenos invisíveis”, a Minha Companhia já planeja um novo trabalho focado no gênero feminino, dando sequência a suas produções que combinam arte, reflexão e sensibilidade.

“AVOAR”



• Apresentações das palhaças Brisa (Janaína Morse) e Tecla (Maria Tereza Costa), com canções inéditas do álbum "Pequenos invisíveis". Sábado (15/3) e domingo (16/3), às 16h, no Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

* Estagiária sob supervisão de Enio Greco