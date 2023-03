Encontro de Palhaçaria Feminina começa nesta terça com programação gratuita

Espetáculo "MorRir" está na programação do Debuta - Encontro de Palhaçaria Feminina, que vai até domingo (19/3) (foto: Bia Fontes/divulgação)

O Debuta – Encontro de Palhaçaria Feminina, idealizado pela atriz Janaína Morse, que celebra 15 anos de pesquisa em palhaçaria com sua personagem Brisa, começa nesta terça-feira (14/3) e segue com programação gratuita até o próximo domingo (19/3), no Memorial Vale, na Praça da Liberdade.

Hoje, o evento estreia com oficina de palhaçaria feminina, às 14h, com três horas diárias, ministrada pela própria Janaína até quinta-feira (16/3). A atividade, voltada para mulheres adultas, propõe, por meio de jogos e improvisações, experimentar ser palhaça, seu universo, lugar de fala e de representação. Inscrição prévia pelo telefone (31) 3343-7317, com vagas limitadas.

A artista iniciou a investigação na arte da palhaçaria em 2007 e participou do Doutores da Alegria e Instituto Hahaha, realizando intervenções artísticas frequentes no ambiente hospitalar, como palhaça e formadora.

Dagmar Bedê participa de bate-papo sobre interlocuções femininas, na sexta-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Na quinta (16/3), às 19h30, será encenado o espetáculo “MorRir”, com Daniela Rosa, Janaina Morse, Luciene Souza e Maria Tereza Costa. A direção é de Lily Curcio. As quatro palhaças jogam com a morte e tudo o que ela traz: dor, apego, partida, burocracias e lembranças.

Na sexta (17/3), é a vez do bate-papo Interlocuções femininas, com participação de Juliene Lellis e Dagmar Bedê, com a mediação da palhaça Brisa. “Show de variedades – Encontro cênico de artistas palhaças de BH” (sábado,18/3, às 16h30) e “Show Avoar – Tecla, Brisa e Banda” (domingo, 19/3, às 11h) fecham a programação.