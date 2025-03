Grupo de 139 mulheres lança globalmente livro-manifesto

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Mulheres bem-sucedidas de diferentes países se uniram para contar suas histórias no livro “Ensemble: De solo a sinfonia”. O lançamento será neste sábado (8/3), no South by Southwest (SXSW), um dos maiores eventos de tecnologia, cultura e inovação do mundo, realizado em Austin, no Texas (EUA).

Publicado pela Reino Editorial, o projeto reuniu 139 mulheres dos cinco continentes. Entre as autoras, estão Bebel Gilberto, Bruna Lombardi, Vanessa Giácomo, Consuelo Blocker e Alice Coutinho, sócia da agência Mandarin, cofundadora da NewNetwork e presidente do Conselho Estatutário do Grupo Mulheres do Brasil. Elas compartilham experiências com empreendedorismo, superação e resiliência feminina.



"Nós, mulheres, temos dificuldade de reconhecer nossas conquistas. Minimizamos nossos feitos muitas vezes grandiosos. Achamos de foi sorte ou não merecemos estar naquele lugar. A famosa síndrome da impostora. Justificamos nossas vitórias, como se precisássemos suavizá-las para que pareçam mais aceitáveis", diz Alice Coutinho.

"Por isso, celebro ser ser coautora de um livro global ao lado de mulheres incríveis, com trajetórias que me inspiram e me ensinam. Acredito que essas histórias podem fortalecer e inspirar outras mulheres e meninas nas suas jornadas", acrescenta.

“Ensamble” vem do francês, significa conjunto, expressando bem a ideia da publicação. Os capítulos abordam temas que são, ao mesmo tempo, pessoais e universais para as mulheres. Toda a renda obtida com a venda do livro será destinada a organizações que apoiam crianças em situação de vulnerabilidade.