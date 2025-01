(FOLHAPRESS) - Lynn Ban, participante do reality show "Bling Empire: New York", morreu na segunda-feira (20/1), aos 52 anos, menos de um mês após realizar cirurgia devido a um acidente de esqui.





No fim de dezembro, Lynn se acidentou enquanto esquiava em Aspen, no Colorado, com a sua família.





Devido às dores na cabeça, ela foi ao hospital e descobriu que tinha um sangramento cerebral grave. Lynn foi submetida a uma cirurgia de emergência no cérebro devido as lesões do acidente.

A morte de Lynn foi anunciada pelo filho da artista, Sebastian, que confirmou a perda pelo Instagram. "Minha mãe morreu na segunda-feira. Sei que ela queria compartilhar sua jornada após o acidente e a cirurgia no cérebro, então achei que ela gostaria de ter uma última postagem divulgando as notícias com as pessoas que a apoiaram", escreveu.





Segundo o The Post, Jett Kain, marido de Lynn Ban, a encontrou morta em sua casa em Nova York, no início da tarde de segunda-feira.