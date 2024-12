A peça brasileira "Harry Potter e a Criança Amaldiçoada", anunciada nesta segunda-feira, ainda fará audições para encontrar os atores que interpretarão Harry, Rony, Hermione e todos os outros personagens.





Versão nacional do espetáculo "Harry Potter and the Cursed Child", lançado em Londres há oito anos, a produção é considerada a continuação oficial dos filmes e dos livros de J.K. Rowling.





No site da peça é possível encontrar uma ficha para que atores se inscrevam até o dia 28 de dezembro. Entre os papéis à disposição, estão, além dos três protagonistas, outros personagens conhecidos dos fãs, como Gina Potter e Draco Malfoy.





A produção também procura atores e atrizes para compor o time de figurantes e dançarinos da peça. A regra é ter mais de 18 anos.





Além de exigir características físicas específicas para cada papel, a peça orienta os atores interessados a enviarem um currículo resumido, de no máximo duas páginas, e um vídeo de até um minuto com a apresentação de um monólogo. As audições serão realizadas em São Paulo.





"Harry Potter and the Cursed Child" estreou em 2016 no West End, em Londres, e desde então tem circulado pelo mundo. Atualmente, está em cartaz na Broadway, em Nova York, em Tóquio, no Japão, e em Hamburgo, na Alemanha. Há também uma turnê programada para os Estados Unidos, com apresentações previstas em Los Angeles, Chicago e Washington, após já ter passado por San Francisco, na Califórnia, e Toronto, no Canadá.

A história, batizada em inglês de "Harry Potter and the Cursed Child", acompanha Alvo Severo Potter e Escórpio Malfoy, filhos de Harry Potter e Draco Malfoy, respectivamente, e se passa quase duas décadas após a derrota do vilão Lorde Voldemort, vista em "Harry Potter e as Relíquias da Morte".





A dupla viaja no tempo para tentar evitar uma morte causada indiretamente por Harry em sua jornada para salvar o mundo bruxo, mas acaba criando rupturas temporais que resultam em eventos como a ressurreição de Voldemort e a inexistência de seus próprios familiares.