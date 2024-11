O espetáculo “La bohème – trechos da ópera de G. Puccini” será apresentado pelo Grupo Experimental de Ópera da Escola de Música/Uemg, sob a coordenação dos professores Daiana Melo e Diego de Almeida, nesta terça-feira (19/11), às 19h, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534 – Centro).

A apresentação faz parte do projeto Conexões Musicais. A performance ainda inclui adaptações de trechos de outras obras do repertório operístico, que foram inseridas na criação de Puccini como parte do enredo.

A trama, que se passa em Paris no inverno de 1830, retrata a vida boêmia de um grupo de artistas, tendo como fio condutor o amor vivido por Rodolfo, um poeta, e Mimí, sua vizinha, amante das artes.

Com reviravolta surpreendente e enredo comovente, “La Bohème” comprova a longevidade da música de Puccini. Entrada franca. Informações: (31) 3409-8300.