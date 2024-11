No mês passado, o projeto Terceira Feira lançou, na Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte, a coleção "Infame ruído" (Inmensa Editorial), que reúne livros de 25 poetas contemporâneos – 18 brasileiros e sete africanos, de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Nesta sexta-feira (8/11), os livros serão doados para escolas públicas de 25 municípios dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, em Minas Gerais, durante evento no Clube da Vida Alegre, em Caraí. Alguns autores participarão de bate-papo com o público.

A iniciativa é do Instituto de Desenvolvimento Humano Daghobé, que há 16 anos leva projetos socioculturais ao chamado "grande sertão" de Minas.

O escritor e editor Anelito de Oliveira, presidente do Instituto Daghobé, explica que o critério para a escolha das cidades contempladas é o fato de elas estarem entre os municípios mineiros com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

“Nosso propósito é, em primeiro lugar, propiciar que jovens dessas regiões tenham acesso a livros de autores que, embora lancem obras significativas e densas, estão à margem do mercado editorial", afirma Anelito de Oliveira.

O instituto também visa formar leitores, "buscando oferecer, por meio da literatura, uma visão crítica e melhor compreensão dos imensos desafios que vivemos hoje no Brasil e no mundo”, diz o escritor.

Os livros serão destinados às cidades de Araponga, Bonito de Minas, Catuji, Caraí, Congonhas do Norte, Frei Lago Negro, Fruta de Leite, Imbé de Minas, Itaipé, Josenópolis, Ladainha, Monte Formoso, Novo Oriente de Minas, Ninheira, Orizônia, Palmópolis, Rio Vermelho, Santa Helena de Minas, Santo Antônio do Itambé, São José do Jacuri, São João das Missões, Senhora do Porto, Sericita, Serra Azul de Minas e Setubinha.





Confira abaixo os livros e seus autores:



• Álvaro Taruma (de Moçambique): "Máquina do olhar"



• Antonio Miranda: "Da perspectiva do corpo"



• Beth Guedes: "Memória do tempo"



• Conceição Lima (de São Tomé e Príncipe): "O útero da casa"



• Fernando Salomon Bezerra: "Desconserto para piano e tamborim"



• France Gripp: "Todo instante pulsa todo"



• Gilberto Mendonça Teles: "O contínuo fluir"



• Gildes Bezerra: "Canções de pedras e águas"



• Joaquim Celso Freire: "Poemas escolhidos"



• João Diniz: "Memópolis"



• João Melo: "Os sonhos nunca são velhos"



• José Edward Lima: "Poemas vagabundos"



• José Luís Hopffer Almada (de Cabo Verde): "Devastações de sombras"



• José Luís Mendonça (de Angola): "30 odes pouco ou nada ortodoxas"



• Odete Semedo (de Moçambique): "Poemas"



• Osvaldo André de Melo: "O sétimo dia: a consciência da vida"



• Pedro Pereira Lopes (de Guiné-Bissau): "Subsolo"



• Raimundo Carvalho: "Reza mansa"



• Raquel Naveira: "Ponto de fuga & outros poemas"



• Rogério Barbosa da Silva: "Todos os céus"



• Romério Rômulo: "Habito tua carne. Sou um rio"



• Vera Casa Nova: "Oco"



• Viviane de Santana Paulo: "Distribuição de passos & outros poemas"



• WGNR: "Cantolhar"



• Zenilton Brasil: "Dos poemas naturalistas alguns"