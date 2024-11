Robert Smith canta sobre a morte no novo disco da banda que conquistou o mundo com o hit "Boys don't cry"

O lendário grupo britânico The Cure, liderado pelo carismático Robert Smith, lançou seu primeiro álbum em 16 anos, “Songs of a lost world”, que chega acompanhado de excelentes críticas.

É o 14º disco de estúdio do grupo, que atingiu o auge nas décadas de 1980 e 1990 com os sucessos “Boys don't cry”, “Close to me” e “Friday I'm in love”. “Songs of a lost world” sai em vinil, CD e cassete, além de ser disponibilizado nas plataformas digitais.

O cantor Robert Smith mantém o mesmo estilo peculiar aos 65 anos, com os cabelos desgrenhados, olhos e lábios maquiados.

O jornal The Guardian considerou “Songs of a lost world” o melhor álbum da banda desde “Disintegration”, lançado em 1989.

“O grupo está em seu apogeu artístico: melancólico e comovente, com sons de percussão que combinam com o impacto emocional das letras”, escreveu o jornal.

Morte e luto

Robert Smith canta sobre a morte e o luto. “Infelizmente, a morte está cada dia mais presente. Quando você é mais jovem, você a romantiza. Depois começa a acontecer com sua família e amigos e é uma história diferente”, disse o cantor à BBC antes do lançamento do álbum.

“O novo disco tem cerca de 50 minutos e você termina em um lugar diferente de onde começou. Espero que as pessoas reajam a isso”, comentou Smith em outra entrevista, compartilhada no canal da banda no YouTube.





O grupo não lançava disco desde “4.3 Dream”, de 2008. “Dizer que era muito esperado não faz justiça ao novo álbum do The Cure. 'Songs of a lost world' foi prometido, comentado, oferecido, provocado, desejado e imaginado. Os fãs passaram 16 anos acendendo velas e rezando por este trabalho”, afirmou a prestigiada revista Rolling Stone.





Na estrada há 48 anos

Formada por Smith em 1976 na cidade de Crawley, no Sul de Inglaterra, a banda vendeu mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo e continua enchendo casas de shows e estádios.

Em julho de 2018, The Cure comemorou seus 40 anos de trajetória com um show no Hyde Park, em Londres, para 65 mil pessoas.

Além do líder Robert Smith, o grupo britânico, que teve várias formações, atualmente é integrado pelo baixista Simon Gallup, o tecladista e percussionista Roger O’Donnell, o tecladista Perry Bamonte, o baterista Jason Cooper e o guitarrista Reeves Gabrels.

"Songs of a lost world" foi lançado em vinil (foto), cassete e CD Reprodução



“SONGS OF A LOST WORLD”



• Álbum da banda The Cure

• Oito faixas

• Polydor

• Disponível nas plataformas musicais