Qualidade, pertencimento e diversidade. Este pilar norteou a programação da quarta edição do Festival Literário Internacional de Itabira – Flitabira, que começa nesta quarta-feira (30/10) na cidade natal de Carlos Drummond de Andrade. A data do evento, que segue até o próximo domingo (3/11), é sempre neste período desde sua estreia, em 2021.



O motivo é o próprio Drummond, nascido em 31 de outubro de 1902. Patrono do Flitabira, realizado na fundação cultural que leva seu nome, ganha nova homenagem do festival. Todos os autores dos debates da quinta-feira lerão um poema antes de suas respectivas falas.



Convidados de peso

Mas não só. Seu neto e proprietário dos direitos autorais, Pedro Graña Drummond, participa de debate no dia 31. Com o escritor e editor Rodrigo Lacerda, vai falar sobre “O cinema de perto: Prosa e poesia” (Record). Organizada pela dupla, a obra apresenta uma reunião inédita de escritos de Drummond em torno da cinefilia: de Greta Garbo – ele chegou a inventar uma visita da diva a Belo Horizonte – a Glauber Rocha.

Cerca de 50 autores vão passar pelo evento. Há nomes incontestes da literatura contemporânea, como Conceição Evaristo, Itamar Vieira Junior, Eliana Alves Cruz, além do escritor português Valter Hugo Mãe, que cumpre agenda no país em torno de seu novo romance, “Deus na escuridão”. Amanhã (28/10), o escritor participa do Sempre um Papo, em Belo Horizonte.



O Fliaraxá ainda homenageia três nomes. O primeiro é Dona Tita, personagem local, fundadora do Quilombo Santo Antônio, que se tornou centenária neste ano – no sábado (2/11), será exibido um documentário sobre sua trajetória.



Na mesma noite, a jornalista e escritora Miriam Leitão vai receber o troféu Juca Pato de Intelectual do Ano. A entrega será feita por Conceição Evaristo, a vencedora da edição de 2023 do prêmio.



O segundo autor homenageado é Jeferson Tenório, cujo novo romance, “De onde eles vêm” (Companhia das Letras), chegou anteontem (25/10) às livrarias. O escritor trata da chegada dos primeiros cotistas (ele próprio foi um) à universidade. Tenório se viu envolvido neste ano em um debate nacional sobre censura, após a diretora de uma escola gaúcha ter pedido o banimento de seu romance anterior, “O avesso da pele” (2020).



Nas proximidades da Fundação Cultural Carlos Drummond o Flitabira monta um grande espaço que conta com livraria, feira de economia criativa e área gastronômica. Serão comercializados cerca de 30 mil títulos.

Pluralidade

Com este evento, o gestor cultural e escritor Afonso Borges, criador do Flitabira, fecha 2024 com quatro festivais literários – Flipetrópolis (que estreou em maio), Fliaraxá e Fliparacatu. Parte dos autores que irá a Itabira é comum aos quatro. Borges diz que procura variar 25% do elenco dos convidados.



“As cidades são diferentes, e estão recebendo os autores pela primeira vez. O mais importante é que os autores se afinam com a orientação da curadoria, que é a da diversidade e pluralidade no sentido ético e democrático que essas pessoas representam. São autores que estão mostrando a nova literatura brasileira. O Itamar, o Jeferson, a Conceição, a Eliana são pessoas que estão nos recontando a história brasileira”, acrescenta Borges.

FLITABIRA – FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DE ITABIRA

De quarta (30/10) a domingo (3/11), na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (Avenida Carlos Drummond de Andrade, 666 – Centro) em Itabira. Entrada franca. Programação completa em flitabira.com.br.