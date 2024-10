Antonio Cicero, um dos poetas mais prestigiados do Brasil, faleceu nesta quarta-feira (23/10) aos 79 anos, em Zurique, na Suíça.

Ele optou por passar por um procedimento de suicídio assistido, prática legalizada no país. O escritor, diagnosticado com Alzheimer, deixou uma carta explicando sua decisão. "Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade”, declarou.

A morte de Antonio Cicero gerou grande comoção no meio artístico. O escritor Antonio Carlos Secchin afirmou ao Estado de Minas: "Perdemos um poeta, letrista e filósofo do mais alto nível, mas lamento sobretudo a perda do amigo, do ser humano ético e exemplar que Antonio Cicero foi".

O presidente Lula (PT) também prestou homenagem na rede social X. "Hoje nos despedimos do escritor Antonio Cicero. Poeta, letrista e filósofo, era imortal da Academia Brasileira de Letras. Muitos conhecem seus poemas pelas canções com sua irmã, Marina Lima. Meus sentimentos ao seu marido, à sua irmã e todos os amigos e admiradores desse grande poeta.”

A historiadora Lilia Schwarcz escreveu: "Acaba de partir em um cometa luminoso o poeta e filósofo Antônio Cícero, que morreu como viveu: com elegância, independência, ética e autonomia".

Chico Bosco, filho de João Bosco, declarou: "Estou devastado, mas agradecido por ter convivido com uma figura humana tão maravilhosa. (...) Sua carta de despedida é uma das coisas mais bonitas e afirmativas que já li".

Antonio Cicero era irmão da cantora e compositora Marina Lima, com quem compôs letras de sucessos como "Fullgás", "Para Começar" e "À Francesa". Em 6 de outubro, data de seu aniversário, Marina o homenageou nas redes sociais. "Cicero é meu maior parceiro nesses anos de carreira, um grande letrista, poeta e filósofo. Que seu ano seja repleto de saúde, amigos, trabalho e gargalhadas”, escreveu.

Após a morte do irmão, Marina publicou apenas uma imagem de luto com o nome do irmão e as datas de nascimento e falecimento. Nos comentários, várias personalidades ofereceram apoio à cantora.

Regina Casé disse: "Sinto muitíssimo, sempre tive enorme admiração e carinho por seu irmão". Leo Jaime comentou: "Marina, não sei como te confortar. Estive com ele no seu show na praia, sem saber que era uma despedida. Um gênio elegante e gentil. Meu coração está contigo".

Adriana Calcanhotto, com quem Cícero escreveu "Inverno" e "Maresia", deixou a mensagem: "Muito amor, Marina”. Sandra de Sá completou: "Sem palavras... Sem conforto... Abraço altamente apertado, Lima".