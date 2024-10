Morreu no último sábado, 19, Graciane Azevedo, conhecida por ter sido uma das candidatas à Morena do grupo É o Tchan em 1997. A informação foi divulgada no Instagram pelos familiares da empresária, que tinha 47 anos. Segundo a publicação, Graciane teve um infarto.

"Com enorme pesar, informamos o falecimento de nossa querida Graciane Azevedo. Ela infartou essa manhã e infelizmente não resistiu", afirma o comunicado. "Nesse momento de dor, pedimos um pouco de paciência para que possamos resolver como daremos seguimento ao seu legado".





A dançarina participou do concurso para definir a Morena do Tchan ao lado de Scheila Carvalho, Viviane Araújo e Rosiane Pinheiro. Esta última se pronunciou sobre a morte de Graciane. "Acabei de receber a notícia do falecimento de uma das meninas que competiu no concurso da Morena do Tchan comigo, Scheila Carvalho e Viviane Araújo", escreveu no X, antigo Twitter. "Que notícia triste! Meus sentimentos à família."





Graciane era diretora da escola de dança CDC Graciane Azevedo, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Também era empresária de uma girl band chamada Bubblegum.





O velório e sepultamento aconteceram neste domingo, no Cemitério de Campo Grande.