Geoff Payne observa mensagens que fãs de seu filho Liam, astro da banda One Direction, deixaram em altar feito por elas em frente ao hotel CasaSur, em Buenos Aires

Geoff Payne, pai do cantor britânico Liam Payne, chegou nesta sexta-feira (18/10) a Buenos Aires e protagonizou uma cena comovente ao visitar o altar improvisado em frente ao hotel onde o ex-integrante da banda One Direction morreu na última quarta-feira.







Geoff chegou à capital argentina no início da manhã. A equipe da AFP viu seu carro sair horas depois do necrotério onde ele havia ido para reconhecer o corpo do filho.







À tarde, foi ao hotel CasaSur, onde ocorreu a tragédia, e ao sair ficou em silêncio no altar improvisado que os fãs montaram na calçada com fotografias, flores, cartas e velas.







Rodeado por cerca de cem fãs emocionadas, o pai de Payne parou para ler mensagens – várias em inglês –, beijou algumas fotos e agradeceu às jovens pelo apoio. As “directioners”, como são conhecidas as seguidoras da famosa banda One Direction, cuja carreira foi de 2010 a 2016, começaram a chorar.

Geoff Payne dentro do hotel CasaSur, onde o filho, Liam Payne, morreu na quarta-feira (16/10) Juan Mabromata/AFP







Liam Payne morreu na quarta-feira, aos 31 anos, ao cair do quarto onde estava hospedado no terceiro andar do hotel CasaSur, em Palermo. Havia destruição e drogas no cômodo, e os resultados dos exames toxicológicos ainda são aguardados.

Payne não pagou mulheres





Duas trabalhadoras sexuais declararam que estiveram com Payne horas antes de sua morte, que consumiram álcool, mas não o viram usar drogas. Posteriormente, tiveram problema com o músico porque ele não quis pagar, afirmaram fontes judiciais ao jornal local La Nación.



O relatório preliminar revelou que o corpo tinha 25 lesões com “hemorragia interna e externa” e que a morte foi “causada pela queda”.



A partir da posição do corpo, deduziu-se que “Payne não adotou uma postura reflexa para se proteger e que ele pode ter caído em um estado de semi-inconsciência ou inconsciência total”.



O Ministério Público investiga o caso como “morte duvidosa”, embora “todos os indícios sejam de que o músico estava sozinho quando a queda ocorreu e passando por algum tipo de surto de abuso de substâncias”, diz o relatório.



Em 2 de outubro, Payne assistiu a um show, em Buenos Aires, de seu ex-companheiro de banda Niall Horan.





Namorada: “Totalmente perdida”





A namorada do cantor, a influenciadora Kate Cassidy, escreveu no Instagram, nesta sexta-feira, que o amava “incondicional e completamente” e que se sentia “totalmente perdida”.

A mãe do filho de 7 anos de Payne, a cantora Cheryl Cole, também se despediu publicamente, dizendo que o pequeno Bear terá que “enfrentar a realidade de não ver mais seu pai”.



Os astros britânicos Ed Sheeran e Robbie Williams se disseram “chocados”. Os outros membros da One Direction – Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik – publicaram na conta oficial do grupo que estavam “completamente devastados com a notícia”.



Além da postagem em conjunto, os cantores publicaram separadamente em suas contas as condolências. Harry Styles escreveu que “sempre” sentirá falta de seu amado amigo, observando que a maior alegria de Payne era “fazer os outros felizes”.

Cheryl Cole publicou no Instagram foto de Liam Payne com o filho Bear, ainda bebê Instagram/reprodução



Solidariedade ao pequeno Bear





Louis Tomlinson, pai de um menino de 8 anos, declarou a sua admiração pelo “irmão” e disse estar sempre à disposição para o filho que Liam Payne deixou, Bear, de 7 anos.



Niall Horan também lembrou o pequeno Bear, e disse se sentir sortudo de ter encontrado Liam recentemente na Argentina.



Zayn Malik escreveu que daria tudo para abraçar Liam uma última vez e que sempre admirou e respeitou o amigo.

Comoção mundial



Os tributos ao músico de 31 anos se multiplicaram no mundo. A cantora Rita Ora, amiga de Payne, interrompeu um show no Japão e disse que não podia “cantar agora”.

As bandas Backstreet Boys e NSYNC postaram mensagens de luto nas redes sociais, assim como outras celebridades como Halsey, Camila Cabello, Steve Aoki e o guitarrista do Rolling Stone, Ronnie Wood.