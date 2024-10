Formado pelo violoncelista Daniel Tamietti, o pianista Evan Megaro e o baterista Victor Mendes, o Trio Nascente se apresenta nesta quinta-feira (17/10), às 19h30, no Teatro Nélida Piñon do Centro Cultural Idea. O show vai destacar canções do Clube da Esquina e do pianista Aécio Flávio (1940-2020), compositor e arranjador belo-horizontino.



Tamietti é neto de Aécio Flávio, que acompanhou de perto o surgimento do Clube da Esquina em BH, nos anos 1960/1970. “Uma das primeiras gravações de Milton Nascimento, 'Canção do sal', faixa do disco “Música popular brasileira em expansão” (1965), foi gravada com o sexteto do Aécio”, conta o violoncelista.



“Acredito que meu avô tenha importância fundamental para a galera que faz parte do movimento (Clube da Esquina). Toninho Horta, mesmo, sempre menciona Aécio em suas entrevistas. A gente quer trazer de volta o nome dele, cujo trabalho não é tão conhecido como é o do Clube”, diz Daniel Tamietti.



O repertório desta noite terá “Maria, Maria”, “Cravo e canela”, “Clube da Esquina 2”, “Um girassol da cor do seu cabelo” e “Nada será como antes”, entre outros clássicos de Milton Nascimento e companheiros.

“Também vamos tocar uma do meu avô, ‘Chico hipocondria’”, informa Tamietti. O neto guarda várias composições deixadas por Aécio Flávio e pensa em gravá-las.



Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez mestrado, Daniel Tamietti toca violão e guitarra, além de violoncelo.



“Decidi investir no trio para fazer uma coisa diferente, porque a gente quase não vê por aí o violoncelo popular no Brasil”, comenta, citando a importância de Jaques Morelenbaum, dono do cello mais requisitado da MPB. Aos 70 anos, esse carioca participou de 900 álbuns e desempenhou papel importante nas carreiras de Tom Jobim e Caetano Veloso.



Tamietti admira o Cello Samba Trio, formado por Jaques. O grupo, inclusive, inspirou o Trio Nascente. “Fora Jaques, você quase não vê ninguém fazendo isso. Então, a gente está propondo uma coisa parecida, com o violoncelo à frente”, explica.



Aécio Flávio gravou seu primeiro LP, “O melhor da noite”, em 1964, pela Phillips. Foi arranjador e assistente de produção musical do “Fantástico” (Globo) e diretor musical do programa “Miele & Cia” (TV Manchete).

Suas canções foram gravadas por Zizi Possi, Emílio Santiago e Jane Duboc, entre outros.

O pianista, arranjador e compositor morreu em setembro de 2020, aos 79 anos, vítima de complicações da COVID 19.

TRIO NASCENTE TOCA CLUBE DA ESQUINA

Nesta quinta-feira (17/10), às 19h30, no Teatro Nélida Piñon – Centro Cultural Idea (Rua Bernardo Guimarães, 1.200, Funcionários). Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 50 (entrada social, com doação de 1kg de alimento não perecível), à venda na plataforma Sympla. Informações: (31) 3309-1518.