Será encerrada hoje a 24ª Mostra de Cinema Nacional Curta Circuito, em cartaz no Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte. Nesta terça-feira (15/10), em sessão que começa às 19h, com entrada franca, serão exibidos dois longas. “Feminino plural” (1976), com direção e roteiro de Vera de Figueiredo (1934-2024), é um dos primeiros filmes feministas do Brasil.





Também estará em cartaz o curta “Preparação-1” (1975), de Letícia Parente, pioneira da videoarte no país. Haverá bate-papo com a crítica Carol Almeida e a atriz Ângela Figueiredo, filha de Vera. A sala fica no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro).