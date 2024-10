O projeto Sempre um Papo, que seria realizado nesta quinta-feira (10/10), às 19h30, no auditório da Cemig, com os escritores Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman, foi cancelado por "motivos de saúde". A informação foi dada pelo perfil do Instagram do projeto, sem entrar em detalhes. Uma nova data para o bate-papo não foi anunciada.



Clóvis de Barros Filho e Ilan Brenman iriam falar sobre o livro Filosofia ao Pé do Ouvido: Felicidade, Ética, Amizade e Outros Temas (Papirus). A obra, que nasceu a partir de uma série de lives realizadas pela dupla durante a pandemia, propõe abordagens filosóficas de forma leve e acessível sobre diversos temas.







Em entrevista ao EM para divulgar o bate-papo, Brenman recordou que o sucesso de audiência estimulou novas lives, que deram origem ao livro. O escritor considerou que Filosofia ao Pé do Ouvido aproxima temas complexos e pensadores considerados "difíceis" de qualquer pessoa.

Autores best-sellers

Clóvis de Barros Filho é doutor pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP). Tem mais de 30 livros publicados sobre ética, felicidade, autoconhecimento e valores.

Ilan Brenman, também escritor best-seller, possui mais de 80 livros e desfruta de reconhecimento internacional. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas — entre eles, alemão, chinês, francês, romeno, grego e turco — e premiadas tanto no Brasil quanto no exterior. É bacharel em psicologia pela PUC-SP e doutor pela Faculdade de Educação da USP.