Macam, um palíndromo, é o nome do quinteto de sopros e piano que reúne instrumentistas de Belo Horizonte. Fez sua estreia mais de uma década atrás, no Folle Journée, braço carioca do festival de música clássica de Nantes, França. Além de Belo Horizonte, já se apresentou em outros eventos de referência, como o Festival de Campos do Jordão.



Na noite desta terça (8/10), o Quinteto Macam se apresenta no Centro Cultural Unimed-BH Minas, dentro da programação do projeto Concertos Minas Tênis Clube, que está em sua 12ª edição.



A formação atual conta com o pianista Miguel Rosselini, o oboísta Alexandre Barros, o clarinetista Marcus Julius Lander, o fagotista Adolfo Cabrarizo e o trompista Lucas Filho. Os quatro musicistas de sopros são integrantes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais – os três primeiros são os chefes de seus respectivos naipes.



No repertório, serão interpretados dois quintetos, de Mozart (1756-1791) e Beethoven (1770-1827). “São os mais representativos para estes instrumentos, os mais importantes já escritos”, diz Rosselini.

Tonalidade e linguagem

Finalizada em março de 1784, dois dias antes de estrear no Teatro Imperial em Viena, a obra de Mozart foi considerada pelo próprio “a melhor coisa que eu já escrevi na minha vida”, em carta enviada ao pai.

A peça de Beethoven, datada de 1796, foi muito influenciada pela de Mozart, explica Rosselini. “Ele ficou inspirado e escreveu na mesma tonalidade, só que a linguagem é outra, pois Beethoven tem uma leitura mais romântica.”



O pianista diz que as duas obras são tão bem escritas que “o equilíbrio (entre os instrumentos) se faz quase que naturalmente. Há uma interação do piano com os sopros ao mesmo tempo em que cada instrumento tem seu momento de exposição especial”.



Como a formação piano e sopros não é muito comum, Rosselini diz que o repertório para tal é bastante restrito. “Na verdade, essa formação se tornou muito emblemática por causa das duas obras. Tirando elas, não é uma tradição do repertório.”



Ex-professor da Escola de Música da UFMG, Rosselini forma com Celina Szrvinsk atuante duo pianístico. Os dois, que são casados, coordenam uma série de projetos voltados para a música clássica em BH, como o Festival de Maio, que é realizado também no Centro Cultural Unimed-BH Minas.



CONCERTOS MINAS TÊNIS CLUBE

Com o Quinteto Macam. Nesta terça-feira (8/10), às 20h30, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia) À venda na bilheteria ou no site Sympla.

SÉRIE VAI ATÉ NOVEMBRO

A 12ª. edição dos Concertos Minas Tênis Clube continua até novembro, sempre às terças-feiras, às 20h30. As próximas apresentações serão com o pianista Fabio Martino (em 5/11) e com a OVO – Orquestra de Formação e Transformação (em 19/11), projeto criado por Werner Silveira, percussionista da Filarmônica que atua como regente nesta formação.