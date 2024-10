Tal Nitzán retrata a história de quatro protagonistas humanos e uma gata, em meio à violência arbitrária da vida urbana , em "Todas as crianças do mundo"

“Todas as crianças do mundo”, de Tal Nitzán, e “Rus bala”, de Egana Djabbarova, ambos publicados pela editora Ars et Vita, ganham lançamento nesta terça-feira (1/10), a partir das 19h, na Quixote Livraria e Café (Rua Fernandes Tourinho, 274 – Savassi). A noite de autógrafos terá a presença das duas autoras.

Uma das principais vozes da literatura hebraica, a poetisa israelense Tal Nitzán assina o seu primeiro romance. A obra – traduzida por Eliana Langer – narra, em uma prosa lúcida e afiada, a história de quatro protagonistas humanos e uma gata, em meio à violência arbitrária da vida urbana.

Em “Rus bala”, primeira antologia poética da escritora russa, Djabbarova denuncia a Rússia de Vladimir Putin. O título do livro significa, em azerbaijano, criança russa. A tradução foi realizada por Maria Vragova e Prisca Agustoni.

Em quatro capítulos, a poeta percorre temas delicados à sociedade russa: o papel da mulher, o feminismo, a homofobia, a imigração, fronteiras visíveis e invisíveis, e a decolonialidade. A obra chega ao público brasileiro em edição bilíngue (russo e português).





. “TODAS AS CRIANÇAS DO MUNDO”

. De Tal Nitzán

. Tradução: Eliana Langer

. Editora: Ars et Vita

. 208 páginas

. Preço sugerido: R$ 69,70

. “RUS BALA”

. De Egana Djabbarova

. Tradução: Maria Vragova e Prisca Agustoni



. Editora: Ars Et Vita

. 106 páginas



. Preço sugerido: R$ 58