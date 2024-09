PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento lhe demanda estar focado no campo emocional, sexualidade, afetividade e transformações profundas. Todavia, o caminho do momento é o do valor próprio, materialização e busca de estabilidade. Deve usar desta força emocional para concretizar seus objetivos e lutar pela prosperidade. Ter foco no seu valor próprio será importante para entrar na partilha de forma equilibrada e consciente.

Individuar para relacionar

O Sol passa pelo Nodo Sul em Libra. O dia de hoje vem trazendo muita consciência e clareza nas questões mais desafiadoras dos relacionamentos. O Sol, que é o propósito essencial, nos pede clareza nas relações. Já o Norte em Áries nos pede foco na individualidade com posicionamento. Somente fazendo este caminho poderemos voltar para o propósito das relações de forma completa.

