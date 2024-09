Individuar para relacionar

O Sol passa pelo Nodo Sul em Libra. O dia de hoje vem trazendo muita consciência e clareza nas questões mais desafiadoras dos relacionamentos. O Sol, que é o propósito essencial, nos pede clareza nas relações. Já o Norte em Áries nos pede foco na individualidade com posicionamento. Somente fazendo este caminho poderemos voltar para o propósito das relações de forma completa.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O momento lhe demanda estar nas relações, mas tendo foco em si mesmo. Busque ter clareza nas parcerias e no amor, mas lembrando de ser muito claro em seus posicionamentos e individualidade. Se posicionar será importante para que não aceitar aquilo que não deve e guardar raiva. Seja diplomático, mas também assertivo e fiel a si mesmo para equilibrar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O momento lhe demanda estar na lida com o mundo material e com as pessoas. Todavia, também deve escutar suas emoções, intuições e questões psicológicas. Deve reconhecer como se sente e não suprimir a sensibilidade para ser produtivo e/ou agradável. Busque, a partir do contato sutil, trazer estas visões para as tarefas e relações do cotidiano.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe demanda estar focado em si mesmo e naqueles próximos de você. Todavia, também será preciso se abrir mais para o mundo e as pessoas lá fora. Busque sair de sua bolha e se abra para as novas ideias e conceitos. Ficar preso no mesmo ambiente não é o ideal. Busque enxergar que você é mais múltiplo e diverso do que idealizou na sua mente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O momento lhe demanda estar em contato com a esfera familiar, emocional e pessoal e de forma harmônica. Todavia, é chamado a ter mais independência, assertividade e maturidade. Somente assim poderá criar relações e emoções verdadeiramente equilibradas. Nem tudo tem de ser conforme certos valores ou juízos familiares. Saiba se dar sua independência para lidar bem com os familiares.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe demanda estar focado no campo mental e aberto ao diálogo. Todavia, também é chamado a ter mais coragem, impulso, fé e ousadia. Não adianta ser agradável com os outros se isso fere seus princípios. Busque se dedicar à sua fé, viver conforme mandam seus princípios e se aventurar. Isso fará com que você comunique e interaja melhor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe demanda estar focado em seus valores pessoais, vida material e financeira. Mas também é chamado a entrar no reino das emoções, partilhas, sexualidade e transformações de forma intensa e corajosa. Busque vibrar de forma diferente para poder atrair recursos e prosperidade. Sair da zona de conforto será muito útil agora.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O momento lhe demanda estar focado em si mesmo, na expressão de sua individualidade e vontade pessoal. Todavia, há também o chamado para que se relacione com os outros, busque troca e ponderação. Deve estar aberto a se relacionar para dar conta de resolver a si mesmo e sair do isolamento. Busque iniciativa nas relações para encontrar um tanto de si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe demanda estar focado nas questões espirituais, equilíbrio psíquico e emoções subconscientes. Todavia, o caminho do momento é o da coragem para produzir, servir e trabalhar. Use de suas forças psíquicas como combustível para vencer no campo material. O uso do magnetismo será importante. Questões do mundo material podem trazer muitas questões psíquicas à tona para resolução e cura.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe demanda estar focado nas questões coletivas, grupos, amizades e vida online. Todavia, o caminho do momento lhe pede foco em sua individualidade, criatividade e essência. Deve buscar seu lugar único para não ser mais um na massa e não ser levado por opiniões alheias. Dê sua contribuição única para poder equilibrar sua relação com seus semelhantes.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe demanda estar focado na carreira, autoridade e compromissos de forma justa e equilibrada. Todavia, o caminho do momento lhe pede que se volte para dentro, reconheça suas emoções e tenha coragem de sentir. Deve resgatar tais emoções para ter bons resultados no mundo lá fora. Integração de emoções e da raiva para não ser oprimido por compromissos que não condizem com a sua essência.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe demanda estar focado na fé, princípios, ideias e planos futuros. Todavia, o caminho do momento é o da racionalidade, escolhas e momento presente. Busque fazer escolhas e agir no tempo presente para que seus planos se realizem. Mesmo que seja um pequeno passo, faz parte da longa caminhada. Um pouco de ponderação e razão lhe auxiliarão a construir seus sonhos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento lhe demanda estar focado no campo emocional, sexualidade, afetividade e transformações profundas. Todavia, o caminho do momento é o do valor próprio, materialização e busca de estabilidade. Deve usar desta força emocional para concretizar seus objetivos e lutar pela prosperidade. Ter foco no seu valor próprio será importante para entrar na partilha de forma equilibrada e consciente.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus