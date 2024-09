TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O momento lhe demanda estar na lida com o mundo material e com as pessoas. Todavia, também deve escutar suas emoções, intuições e questões psicológicas. Deve reconhecer como se sente e não suprimir a sensibilidade para ser produtivo e/ou agradável. Busque, a partir do contato sutil, trazer estas visões para as tarefas e relações do cotidiano.

Individuar para relacionar

O Sol passa pelo Nodo Sul em Libra. O dia de hoje vem trazendo muita consciência e clareza nas questões mais desafiadoras dos relacionamentos. O Sol, que é o propósito essencial, nos pede clareza nas relações. Já o Norte em Áries nos pede foco na individualidade com posicionamento. Somente fazendo este caminho poderemos voltar para o propósito das relações de forma completa.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus