SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade emocional de expandir e buscar novas possibilidades se faz alta com a posição lunar. Estará ainda mais externalizado e otimista. Todavia, mudanças e transformações materiais lhe desafiam a fazer seu melhor no presente, sem deixar de sonhar com o futuro. Saiba adaptar seus sonhos e planos de acordo com as demandas do mundo real.

Adaptação emocional

A Lua em Leão nos traz mais segurança em nós próprios, coragem e determinação. Todavia, ela hoje recebe uma quadratura a Urano. Somos colocados frente a frente com a necessidade de lidar com inovações e mudanças. Devemos ser nós mesmos, mas sabendo nos adaptar perante as mudanças, novidades ou imprevistos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus