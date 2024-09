Adaptação emocional

A Lua em Leão nos traz mais segurança em nós próprios, coragem e determinação. Todavia, ela hoje recebe uma quadratura a Urano. Somos colocados frente a frente com a necessidade de lidar com inovações e mudanças. Devemos ser nós mesmos, mas sabendo nos adaptar perante as mudanças, novidades ou imprevistos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu lado emocional lhe traz grande segurança e enraizamento em si mesmo e no seu poder pessoal. Todavia, inovações no seu senso de valor podem lhe pedir adaptabilidade na expressão de si mesmo. Busque se enxergar sob uma nova luz, permitindo nuances e possibilidades alternativas de ser através de uma adaptabilidade emocional.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções estão intensas e fortes. Sua ligação com a vida familiar e pessoal se faz grande, todavia deverá também encarar os desafios que surgem a partir de um recriar de si mesmo que tem acontecido ao longo dos anos. E justamente isso pode ter lhe feito enxergar valores diversos dos da sua família. Busque adaptabilidade emocional para viver de acordo com o que você realmente acredita e mudar quando preciso.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição lunar lhe traz grande desenvoltura intelectual e comunicativa. Todavia, seu subconsciente lhe manda importantes mensagens e que você deve estar atento. Sua comunicação pode tender um tanto à subjetividade hoje. Mas evite que seja algo inconsciente. Busque também revolucionar as limitações e medos que provém do campo mental sendo mais ousado em sua sensibilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua em Leão lhe aumenta sua coragem, vivacidade e senso de individualidade. Isto se aplica muito em especial na vida material, financeira e na vivência dos prazeres materiais. Todavia, também é chamado a viver o convívio social, as amizades e inovar pelo contato com os semelhantes. Saiba de seu valor, mas não seja nem rígido, nem permissivo. Seja adaptável.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior segurança emocional para ser autêntico e expressar suas emoções. Todavia é provável que se depare com inovações e demandas na carreira que lhe pedem um senso de adaptabilidade de si mesmo e de suas emoções. Busque flexibilizar suas emoções para dar conta das demandas que chegam.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções se fazem fortes, mesmo que no nível subconsciente. O que não deve ser feito é ignorá-las. Este momento é muito propício para enxergar as emoções, traumas, carências e afins sob uma ótica mais livre, ampla e objetiva. Evite remoer coisas antigas, mas busque novas formas de encarar tais emoções para se libertar através de uma adaptabilidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua receptividade para o coletivo está alta pela posição lunar. Está buscando mais o grupo e cuidar das pessoas. Todavia, não deve ceder a caprichos alheios. Busque dizer não quando necessário (o que também é uma forma de demonstrar amor verdadeiro). Seus instintos e emoções serão estímulos para que você mude a forma de viver a troca com os outros.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua segurança emocional vem agora do cumprimento de suas obrigações, tarefas e carreira, além da projeção de uma imagem pública criativa. Todavia, uma forte inovação nas relações pode lhe dar uma visão diferente e instigar este processo. Se o outro questiona sua posição, evite reatividade, mas busque analisar mais objetivamente seu campo emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade emocional de expandir e buscar novas possibilidades se faz alta com a posição lunar. Estará ainda mais externalizado e otimista. Todavia, mudanças e transformações materiais lhe desafiam a fazer seu melhor no presente, sem deixar de sonhar com o futuro. Saiba adaptar seus sonhos e planos de acordo com as demandas do mundo real.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar lhe aumenta a necessidade de partilha afetiva e/ou sexual. Estará mais generoso e aberto. Todavia, também é chamado a ser você mesmo e viva aquilo que realmente deseja a nível pessoal. Busque ousar ser você mesmo e partilhar disto com o outro. Um senso de clareza pessoal vai lhe instigar a abrir mão de velhas mágoas e emoções negativas agora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua sensibilidade lhe gravita na direção das relações e parcerias. Haverá maior acolhimento e afetividade. Todavia, mudanças emocionais se processam a nível pessoal e/ou familiar, lhe instigando a mudar suas emoções em relação ao outro. Procure ser mais adaptável, escute os dois lados da questão e esteja aberto a novos padrões que se apresentam agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As questões de funcionamento do mundo material lhe demandam, havendo segurança em fazer isto. Todavia, novas ideias surgem aqui para questionar as velhas metodologias e hábitos. Busque ter jogo de cintura e adaptabilidade ao cumprir qualquer tarefa ou trabalho. Uma mente aberta vai lhe facilitar muito e te salvar de frustrações materiais.







Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus