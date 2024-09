SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta para as relações sociais, amizades e grupos. Comunique-se mais com seus amigos, troque e se divirta. Use de diplomacia para lidar com qualquer situação grupal. Divulgue suas ideias e use suas capacidades para fazer deste mundo um lugar melhor. Ideias inovadoras e alternativas. Comunicação online em alta.

Mercúrio em Libra

Mercúrio entra no signo de Libra. Nossa mente tende a passar pela objetividade e equilíbrio. Aqui é preciso ponderar bem antes de fazer qualquer escolha. Nossa comunicação tende a ser mais diplomática e conciliatória. Ideias voltadas para relacionamentos, amor e vida social. Decisões pedem ponderação e imparcialidade.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique