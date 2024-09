Depois de pouco mais de um mês de portas fechadas por conta de uma reforma, o Museu Inimá de Paula reabre ao público com a exposição “Inimá – Um legado de cores”, que será inaugurada nesta terça-feira (24/9) e permanece em cartaz até janeiro do próximo ano. A mostra reúne 65 obras que traçam um percurso e o desenvolvimento da arte de Inimá de Paula (1918-1999). Desse conjunto, que reúne trabalhos do acervo permanente do museu e também de colecionadores, 10 permaneciam inéditos.



Curador da exposição e coordenador artístico da instituição, Vitor Camarano diz que há cerca de um ano e meio a obra do artista não era colocada à mostra para o público. “É sempre uma alegria poder revisitar a produção de Inimá, ainda mais depois de um longo período. Quisemos, agora, fazer uma exposição diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver, para marcar essa reabertura. As obras foram dispostas de modo a evidenciar a real essência de Inimá, que são as cores”, destaca.

Ele explica que em exposições pregressas do artista seu trabalho foi sempre apresentado de forma linear. Agora, os quadros foram agrupados por temáticas e por cores, de acordo com o curador. “Cada parede cria um ambiente; é uma montagem bem mais dinâmica, que começa com os desenhos e esboços, que foram o ponto de partida de Inimá, e vamos mostrando os processos criativos dele”, diz. Ele pontua que os blocos temáticos compreendem obras de cunho político e social, retratos e autorretratos e naturezas mortas.



Paisagens cromáticas

Camarano ressalta que “Inimá – Um legado de cores” culmina com aquela que foi a “grande paixão” do artista: as paisagens. Ele diz que, além dos trabalhos inéditos, elas são o destaque da mostra. “Selecionamos e dispusemos de uma forma que elas vão se construindo a partir das cores. Inimá bebeu da fonte do pós-impressionismo, então é possível traçar paralelos com a obra de Monet e Van Gogh, por exemplo”, pontua. Ele destaca, ainda, que o artista “construía” as cores, como o azul e o verde.

“Essa construção do azul começa nas marinhas e vai até o céu. Ele vai colocando o verde e chega num momento em que acontece a explosão de cores, em meados dos anos 1960 até a década seguinte, quando ele começa a introduzir a figuração, até então inédita em sua produção”, situa. O curador observa que na década de 1970, durante uma residência no Japão, a obra de Inimá atingiu um novo patamar cromático, com a intensificação do uso de cores puras e a criação de composições muito características.



“Ele passa a ser reconhecido como o mestre mineiro das cores, com obras que têm uma saturação de cores muito puras, um fauvismo, então são mesmo as paisagens o grande destaque. Na última parte da exposição, aparecem as paisagens mineiras, com as paisagens de Ouro Preto e Mariana, aí já um pouco diferente, com Inimá utilizando o branco e o cinza como cores, algo um pouco mais melancólico”, salienta.

Camarano explica, a respeito das obras inéditas, que elas passaram a integrar o acervo do Museu há cerca de dois anos e que, portanto, a coordenação artística ainda não tinha tido a oportunidade de apresentá-las ao público. “Uma delas, chamada 'Morro carioca', foi restaurada recentemente e o colecionador deixou aqui conosco em contrato de comodato. Tem também uma marinha que é muito característica da obra de Inimá e nunca tinha sido exposta, bem como retratos que recebemos de pessoas próximas a ele”, diz.



“INIMÁ – UM LEGADO DE CORES”

Abertura da exposição nesta terça-feira (24/9) até 19 de janeiro de 2025, no Museu Inimá de Paula (Rua da Bahia, 1.201 – Centro). Visitação de terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita.