RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após 20 anos afastada das novelas, Tereza Seiblitz está de volta. Se dependesse de sua vontade, este retorno aconteceria bem antes. Ela foi bem clara quando lhe perguntaram o motivo de seu, digamos, sumiço. "Faltaram convites. Foi isso. Simples. Mas agora estou aqui e tem sido um prazer ir aos estúdios, gravar e reencontrar pessoas", diz a atriz.





Em de "Volta por Cima", Seiblitz vai interpretar a mãe da protagonista (Jéssica Ellen). Na novela de Claudia Souto, ela vai dar vida à Doralice, uma costureira com problemas cardíacos que enfrenta dificuldades após ficar viúva. "É uma história de muito amor e força", afirma. Para a atriz, o público vai se identificar com a sua personagem. "Vamos tocar as pessoas. É por isso que adoro novela aberta".





Quem também está no elenco é Isabel Teixeira, que praticamente emendou dois trabalhos, já que no início do ano viveu Helena, em "Elas Por Elas". "É minha segunda vilã, mas são construções diferentes. Helena era uma mulher rica e meio inconsequente, em outro contexto. Violeta trabalha com a contravenção e é uma fora da lei".

Isabel continua com a sua descrição de Violeta. "Ela também é muito humana e ama o seu corpo, a sua idade. Adora estar viva. Acho que, neste meio dela, estar vivo é uma dádiva mesmo, sabe?".





Esta é sua terceira novela desde 2022, quando viveu Maria Bruaca em "Pantanal". Se ela acha ruim fazer um trabalho atrás do outro? Muito pelo contrário. "Estou amando. Faria de forma interrupta. A minha imagem só descansa quando eu morro".