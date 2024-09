Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se ocupa agora das questões rotineiras e de ordem material. Todavia, há também um forte chamado de lapidação e refinamento de suas questões psíquicas. Busque usar este senso analítico para entender melhor seus medos, repressões e dores com objetividade. Diálogos terapêuticos podem ser de grande auxílio neste momento.

Equilíbrio mente e emoção

A oposição de Mercúrio em Virgem com Saturno em Peixes nos mobiliza na necessidade de equilibrar a mente pragmática com o compromisso emocional. Devemos ter uma mentalidade prática e realista, mas que deve ser equilibrada com a necessidade de um olhar sério e maduro para nossas dores e carências emocionais e psíquicas. Excelente para analisar comportamentos emocionais e dialogar de forma madura e realista.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique