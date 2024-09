Equilíbrio mente e emoção

A oposição de Mercúrio em Virgem com Saturno em Peixes nos mobiliza na necessidade de equilibrar a mente pragmática com o compromisso emocional. Devemos ter uma mentalidade prática e realista, mas que deve ser equilibrada com a necessidade de um olhar sério e maduro para nossas dores e carências emocionais e psíquicas. Excelente para analisar comportamentos emocionais e dialogar de forma madura e realista.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se ocupa agora das questões rotineiras e de ordem material. Todavia, há também um forte chamado de lapidação e refinamento de suas questões psíquicas. Busque usar este senso analítico para entender melhor seus medos, repressões e dores com objetividade. Diálogos terapêuticos podem ser de grande auxílio neste momento.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta bastante para si mesmo de forma prática e objetiva. Todavia, também precisa encarar dores, medos e frustrações ligadas a amizades, grupos e questões do coletivo. Busque usar de seu natural pragmatismo para analisar com mais senso crítico as outras pessoas e comportamentos de massa. Seja fiel a si mesmo e seu pensamento, mas também com empatia para com as dores alheias.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz oposição a Saturno. Sua mente está voltada para o lar, família, tarefas domésticas e emoções pessoais. Todavia, há também um forte chamado para encarar as questões profissionais, compromissos no mundo lá fora, relação com figuras de autoridade e afins (tudo isso lhe mobilizando questões emocionais). Busque equilibrar o tempo da vida pessoal e pública, enxergando com senso crítico estes setores.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente está bem ativa neste período e cheia de senso crítico, adaptabilidade e flexibilidade. Todavia, é agora chamado a ter um compromisso com seu eixo ético e princípios. Deve analisar e ponderar bem antes de qualquer decisão. Também pode estar questionando dogmas e crenças rígidos e um senso de maleabilidade e realismo mental pode ser muito útil agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente está voltada agora para sua vida material e financeira, além de uma busca por bem estar, praticidade e organização. Todavia, é confrontado com desafios e dores emocionais que devem ser analisados com este senso objetivo. Questões de partilha, heranças, sexualidade e afetividade devem ser amadurecidas e lapidadas. Saiba quais são os seus limites e busque organizar melhor suas ideias.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz oposição a Saturno. Sua mente se encontra bem autocentrada e focada no que é importante pessoalmente. Todavia, será preciso encarar desafios e questões emocionais das relações, parcerias e/ou casamento. Busque ter um senso de maturidade e objetividade para lidar com tais questões. Revisão daquilo que é importante para você no contexto a dois.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente sonda agora as questões emocionais, subconscientes, psicológicas e/ou espirituais. Há agora diligência e senso crítico neste sentido. Todavia, também será preciso trazer tudo isso para a realidade objetiva. Busque terapias corporais e também entender como seu corpo se predispõe a partir das questões mais sutis. Também necessidade de trazer os sonhos para o campo mais palpável da vida prática.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente está focada agora nas questões coletivas, grupais, de amizade, online e em contextos mais amplos e de forma pragmática e realista. Todavia, deve encarar também questões e dificuldades pessoais, em especial na expressão de poder e emoções. Busque este olhar mais crítico para minimizar dramas pessoais. Pode ter de estabelecer certos limites nas relações com os outros, o que deve ser feito de forma objetiva e madura.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente está bem focada em questões de carreira, imagem pública, relações de trabalho e expressão de sua autoridade. Todavia, há um forte apelo para que tenha compromisso para com questões de ordem pessoal, emocional, familiar e subjetivas. Busque entender suas dores emocionais para que possa crescer e amadurecer lá fora. Um olhar mais pragmático e crítico pode lhe auxiliar a processar dores emocionais antigas e superá-las.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz oposição a Mercúrio. Sua mente sonda realidades maiores, viagens, fé e possibilidades de crescimento. Todavia, há um forte senso de objetividade agora que lhe pede foco mental e emocional para fazer estes sonhos se concretizarem. Um pouco de imaginação criativa aliada a um senso realista lhe auxiliará muito. Também pode ter de lidar com seus limites mentais perante aquilo que não se explica pela mente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz oposição a Mercúrio. Sua mente se volta para as emoções profundas e a necessidade de organizar tudo isso com senso crítico. Você pode se deparar neste processo com pontos pessoais de estagnação e teimosia. Busque muita objetividade para analisar se não tem ignorado suas emoções e sido teimoso nos processos de mudança tão necessários ao seu crescimento agora.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente está focada agora nos relacionamentos, vida social, parcerias e amor romântico. Todavia, há também um forte foco em si mesmo, em amadurecer e respeitar seus limites emocionais e pessoais. Pode ser desafiado no exercício de saber dizer “não” e deve se lembrar desta fidelidade a si mesmo. Saiba negociar e flexibilizar, mas não em detrimento de si mesmo.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique