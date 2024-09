Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz transformações intensas ligadas à vida material. Está depurando ideias acerca de suas rotinas, trabalho e/ou saúde. Deve ter a mente aberta para as mudanças. Questões de saúde, comunicação no trabalho e cumprimento de tarefas ganham especial força e motivação. Busque escutar sua voz interior para fazer as mudanças necessárias.

Depuração mental

Ocorre hoje uma conjunção de Mercúrio e Vesta no signo de Virgem. Somos chamados a depurar a mente e as emoções sob uma luz mais crítica, pragmática e realista. Momento que nos facilita depuração da mente, rotinas, ideias e métodos. Conexão interna que facilita reavaliar a vida material e seu funcionamento.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique