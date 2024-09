CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede desapego. A Lua, sua regente, se encontra com Plutão no seu setor das relações. Deixe ir velhas brigas de poder que possam existir nas relações. Atitudes autoritárias vindas dos outros carecem que você se posicione melhor e abra mão de perimir o lugar de vítima. Busque lidar com as emoções das parcerias com maturidade e realismo.

Transformação emocional

A conjunção da Lua com Plutão em Capricórnio traz para hoje a necessidade de transformar as emoções com maturidade, senso de limites e realismo. Carências, anseios de pertencimento, mágoas e outras emoções desafiadoras passam pela força transformadora de Plutão, trazendo um tanto mais de aterramento emocional e objetividade. Devemos deixar ir o passado sem apegos para nos abrirmos para nosso verdadeiro propósito na vida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique