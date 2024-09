Transformação emocional

A conjunção da Lua com Plutão em Capricórnio traz para hoje a necessidade de transformar as emoções com maturidade, senso de limites e realismo. Carências, anseios de pertencimento, mágoas e outras emoções desafiadoras passam pela força transformadora de Plutão, trazendo um tanto mais de aterramento emocional e objetividade. Devemos deixar ir o passado sem apegos para nos abrirmos para nosso verdadeiro propósito na vida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede desapego de certas questões; em especial aquelas ligadas ao trabalho, carreira e projeção. Deixe ir o que você já foi no passado, já que novas possibilidades estão chegando. Também deve deixar ir projeções de autoridade ligadas à figura materna e/ou autoridades femininas. Se permita hoje reavaliar seu propósito de realização na vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede desapego de antigas crenças e visões de mundo. O momento pode lhe exigir que seja mais flexível quanto ao futuro e deixe ir alguns velhos planos e visões. Velhos apegos de crenças e fé passam por uma intensa transformação para que você chegue ao cerne de sua fé verdadeira. Viagens e estudos superiores podem trazer verdadeiras revoluções em sua vida agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede desapego de antigas emoções. Mágoas, rancores, medos e complexos todos precisam ser agora reciclados e transformados. Velhos apegos afetivos e/ou sexuais também precisam ser encarados com mais realismo e senso de limites justos. Na questão dos bens partilhados e heranças, busque também o mesmo senso de realismo maduro.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede desapego. A Lua, sua regente, se encontra com Plutão no seu setor das relações. Deixe ir velhas brigas de poder que possam existir nas relações. Atitudes autoritárias vindas dos outros carecem que você se posicione melhor e abra mão de perimir o lugar de vítima. Busque lidar com as emoções das parcerias com maturidade e realismo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede desapego de velhas questões materiais. Seja na rotina, saúde ou trabalho, não deve se apegar a velhas formas e padrões. Busque reciclar o uso de seu magnetismo e força emocional para encontrar novas formas de realização. Evite conflitos desnecessários com colegas de trabalho e servidores, mas saiba se posicionar.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede desapego de velhas questões ligadas a si mesmo. Você tem de assumir seu poder pessoal, mas pode ter velhos apegos emocionais e registros ancestrais atrapalhando o processo. Busque lapidar suas arestas emocionais com muita objetividade para usar suas emoções a seu favor e de forma madura. Mudanças na relação com os filhos e com suas criações estão na pauta do momento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede desapego no campo pessoal, emocional e/ou familiar. Antigas questões desafiadoras podem emergir, mas para que haja um último movimento de cura (Plutão estará aqui somente até novembro). Busque desapego maduro do passado. Velhas carências e dependências estão chegando ao fim e você deve seguir em frente. Projeções de poder ligadas a figuras femininas no campo familiar também são transformadas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede desapego de velhas ideias e conceitos. Plutão, seu regente, está no campo mental para destruir velhas ideias e para que você use do seu verdadeiro poder mental. Antigas dependências ligadas a irmãos, parentes e/ou vizinhos também pedem desapego maduro. Busque uma comunicação emocional inteligente e amadurecida. Viagens tendem a ser muito transformadoras também.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede desapego de velhos padrões ligados ao mundo material e financeiro. Você passa por uma cura no seu senso de valor próprio – pode ter se desvalorizado e aceitado pouco, todavia agora é o momento ideal para mudar isso. Também dependências financeiras carecem de libertação. Busque amadurecer seu senso de merecimento e valorização pessoal com maturidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede desapego de velhas questões ligadas a si mesmo. Plutão está uma última vez no seu signo (até novembro) e lhe pede transformação madura. Busque escutar a si mesmo, inclusive suas sombras de medo de rejeição, não pertencimento, apegos e afins. Tudo isso passa por uma grande cura e você deve deixar ir estas emoções disfuncionais.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede desapego de velhas emoções. Seu campo subconsciente e espiritual está muito mobilizado para a transformação, mas lhe pede maturidade e realismo. Antigas questões ancestrais e familiares devem ser mudadas. Em especial na relação com figura materna e feminina, deixe ir o que não serve mais para acessar sentimentos saudáveis.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede desapego no campo social. Questões de poder ligadas a amizades, grupos, redes sociais e/ou causas podem vir à tona, mas lhe demandando maturidade emocional. Algumas relações do passado podem estar saindo de sua vida e isso é positivo. Busque aprofundar no esforço que seja realmente útil e frutífero pelo coletivo.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique