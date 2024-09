Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe favorece insights sobre trabalho, rotina e saúde. Você deve buscar estudar as alternativas e ter jogo de cintura. Discussões sobre trabalho podem ser úteis, contanto não haja brigas egóicas de falsa superioridade. Também as comunicações podem ser úteis para trazer uma nova luz sobre hábitos, rotinas, trabalho e/ou cuidados com a saúde.

Poderosos insights

Ocorre hoje uma quadratura entre Sol em Virgem e Júpiter em Gêmeos. Este trânsito nos desafia a pensar fora da caixa e buscar alternativas nas rotinas e hábitos. Estes últimos não devem ser abandonados, mas talvez revitalizados e repensados de formas alternativas. Cuidado com excessos em achar que sabe mais do que as outras pessoas. Busque flexibilizar o campo mental para se abrir a novos e poderosos insights que chegam hoje.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique